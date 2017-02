Echenique propuso que la votación vinculara aún más listas y proyectos

Madrid, 10 feb (EFE).- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha confirmado a la Agencia Efe que propuso a Ágora Voting, la empresa encargada del proceso de votación on line, que se buscara una fórmula para hacer "más evidente" para los inscritos el vínculo entre las listas y los proyectos políticos.

Una propuesta que Ágora Voting rechazó por la falta de tiempo y las dificultades técnicas para desarrollarla, por lo que no se llegó a poner en marcha.

Sin embargo, eso no evitó el 'malestar' expresado por el sector 'errejonista', ya que Echenique hizo esa gestión sin consultar antes al equipo técnico, encargado de organizar la asamblea ciudadana, y en el que están representadas todas las corrientes del partido.

La tensión en Podemos a la espera de Vistalegre II salpicaba así también a ese equipo técnico en un momento en el que sus dos principales dirigentes no fueron capaces de lograr un acuerdo para facilitar la unidad y mantenían un duro pulso que acabó desembocando en la intensa discusión que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón tuvieron en el escaño del Congreso.

Fuentes de dicho equipo técnico confirman a Efe que no les constaba que Echenique, que forma parte también de ese grupo de trabajo, hubiera hecho esa propuesta a principios de enero.

Y es que, al ser descartada esa sugerencia por la empresa, lo que presentó el secretario de Organización fue la propuesta de Ágora Voting, que fue finalmente el sistema aprobado y el que se está utilizando en las votaciones que comenzaron el día 4 y concluyen el sábado.

Echenique ha explicado a Efe que lo que propuso era la posibilidad de que en las pantallas de votación fuera "más evidente a la vista" la conexión entre las candidaturas a la secretaria general, la dirección y los proyectos políticos.

Recuerda que el sistema de votación 'Desborda', diseñado por él y aprobado por los inscritos en la última consulta, obliga a que documentos y candidaturas se voten por separado, pero también dice que "por coherencia política la vinculación tiene que ser evidente".

En aquella consulta, que ganó el equipo de Pablo Iglesias por una escasa diferencia, se decidió que los documentos políticos debían debatirse y votarse asociados a las candidaturas, justo lo contrario de lo que querían los 'errejonistas', partidarios de desvincular el debate de ideas de los liderazgos.

Lo que quería Echenique era que se viera con total claridad y de forma más visible a quién corresponde cada uno de los documentos.

"Hace ya muchas semanas preguntamos a Ágora Voting si podía hacer una cabina en la que esto fuera obvio, cada persona podía votar lo que le diera la gana, faltaría más, pero donde se viera que el equipo de Íñigo presenta los documentos del equipo de Íñigo y que se vea claramente".

Fuentes del sector 'errejonista' aseguran a Efe que no tuvieron constancia de que Echenique hiciera esa propuesta, y lamentan que fuera así porque en el equipo técnico se había acordado trabajar por consenso.

Tampoco los Anticapitalistas, según confirman fuentes de este sector, tuvieron noticia de que realizará ese tramite con Ágora Voting sin comunicárselo, pero recuerdan que no ha sido la única gestión que alguna de las corrientes del partido ha hecho sin contar con el resto, no sólo Echenique.

En cualquier caso, al tener conocimiento de que se había producido, aseguran que todos le recordaron que el acuerdo era actuar por consenso.

Echenique, por su parte, explica que no consultó su propuesta al equipo técnico porque al ser rechazada por Ágora Voting, aceptaron esa decisión y entregaron ya directamente el sistema que proponía la empresa; el que ahora se está aplicando y el mismo que se utilizó en la Comunidad de Madrid, donde se vota en diferentes pantallas.

"Por lo tanto -añade Echenique- la vinculación no es tan evidente, no cumple al pie de la letra lo que pone en el documento Desborda y en ese sentido es una cabina sub-óptima, pero tampoco pasa nada porque si una cosa he comprobado como secretario de Organización en los últimos procesos es que la gente es mayor de edad y vota lo que quiere votar".

Lo que niega es que planteará un modelo de lista plancha, que supone que automáticamente al elegir un candidato se marcan el resto de los de su lista y después hay que ir descartando uno por uno si no se desea votarles.

Admite, no obstante, que se debatió esa posibilidad, pero que al final se descartó: "Pensamos que era una tontería porque despistaría al votante, porque el sistema plancha ya se eliminó hace nueve meses cuando llegué a la Secretaría de Organización y, aunque no tendría el mismo efecto porque no es un sistema mayoritario puro, no tenía sentido que lo recuperáramos".