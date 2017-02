Correa, Crespo y 'El Bigotes' son condenados a prisión por la 'trama Gürtel' de Valencia

Las impuestas penas oscilan entre los 12 y los 13 años de cárcel

La exconsejera del PP Milagrosa Martínez, condenada también

Las defensas de Correa y Crespo piden la anulación y la absolución

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre tres y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama 'Gürtel' para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Las mayores penas han sido para los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, con 13 años de prisión para cada uno, y Álvaro Pérez, con 12 años de condena, mientras que para la exconsellera de Turismo con Francisco Camps, Milagrosa Martínez, se imponen nueve años. Su sucesora en el cargo, Angélica Such, ha sido absuelta.

Los penas de prisión se extienden también a Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica -entre ellos, el asesor de Martínez, Rafael Betoret, con seis años- y a trabajadores de las empresas de Correa, por delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

"Enriquecimiento irregular"

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

Las defensas piden la anulación

Las defensas de los condenados pedirán al Tribunal Supremo (TS) la anulación de la sentencia al considerar que la sala estaba "contaminada".

De hecho, a este respecto, Juan Carlos Navarro, abogado del considerado como cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, ha indicado a los medios de comunicación, a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) al que ha acudido para que se le notificara la condena de su cliente, que pedirá al TS la nulidad del procedimiento al entender que "la sala estaba contaminada" porque "resolvió sobre cuestiones de fondo que no debería haber resuelto".

Asimismo, Navarro ha considerado que la sentencia -que ha condenado a Correa a más de 13 años de prisión, 6 de ellos por malversación- es "desproporcionada" en lo referente a este último delito, ya que se atribuye normalmente a cargos públicos y no a particulares, como es su cliente. Por ello, ha remarcado que van a recurrir la decisión del TSJCV.

También, ha reprobado que Correa haya sido condenado a 6 años por asociación ilícita porque ha sostenido que ese delito "se introdujo al final y sin que hubiera instrucción". "Hay cosas que hay que valorar y en este momento no tenemos esa capacidad porque no he leído la sentencia", ha puntualizado Navarro. El letrado ha comentado que no esperaba una condena "tan alta" en el delito de malversación, pero en lo demás ha admitido que sí esperaban las penas.

A su vez, Crespo ha avanzado que recurrirá la sentencia porque cree que, tal como se ha desarrollado el juicio, debía haber sido declarado inocente. En declaraciones a Cuatro y a La Sexta, ha afirmado que tanto él como el resto de imputados en la causa -entre ellos los supuestos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez- son "absolutamente inocentes". "Nosotros hemos demostrado prueba a prueba que lo que decía la Fiscalía no era cierto. Y sin embargo, yo tenía la plena convicción de que íbamos a ser condenados", ha dicho.

Pese a afirmar que no quería valorar la sentencia, ha opinado que algunas partes son "un disparate", y ha criticado también la condena a nueve años de prisión a la exconsejera Milagrosa Martínez, "sin haber siquiera aparecido el reloj que se le imputa haber recibido".