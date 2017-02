Maroto (PP), sobre el nuevo pendrive aportado al caso Pujol: "Deseo que haya sido un despiste muy explicable"

10/02/2017 - 12:46

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, se ha mostrado sorprendido de la reciente aparición de un nuevo pendrive con información relativa a la investigación sobre la familia del expresiente de la Generalitat Jordi Pujol: "Deseo que haya sido algún despiste muy explicable, si es otra cosa no es de recibo", ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Este pendrive fue localizado hace unos días por un agente mientras ordenada "diferentes cajones y armarios de su despacho" y ha sido aportado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El hallazgo trascendió poco después de que de la Mata citase como testigos por esta misma causa a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, y al comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, al objeto de que aclaren el origen de unos documentos aportados a la causa sobre el patrimonio de la familia Pujol.

"Me sorprende", ha afirmado Maroto, que ha defendido que "no puede haber pruebas en un cajón que afectan a cuestiones como ésta". Y según ha recalcado, es necesario que detrás de estas noticias no exista una explicación "de que hay luchas internas" en la Policía.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en la profesionalidad del cuerpo de Policía: "Yo no quiero que en mi país se juzgue a todo el cuerpo de Policía por cosas como estas", ha afirmado.

Y ha subrayado que esta cuestión no está relacionada con el ámbito político, al mismo tiempo que ha aseverado que "le consta" la "enorme preocupación" y las "horas" que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le está dedicando a este asunto.