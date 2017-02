Una asociación del 11M se suma al padre de Marta del Castillo para pedir a Interior la desclasificación de informes

10/02/2017 - 13:57

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se ha sumado a la petición que realizó este jueves Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana asesinada en 2009, para que el Ministerio del Interior desclasifique los informes a los que aludió en una entrevista el máximo responsable operativo de la Policía, Eugenio Pino, comisario jubilado desde junio de 2016.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La asociación, presidida por Ángeles Domínguez, expresa la "necesidad y obligación moral por parte de las autoridades a que dicho informe sea publicado con el fin de que todas las víctimas de aquel brutal atentado conozcan los hechos relacionados con el mismo".

"El conocimiento de la verdad y la justicia son derechos inherentes a todas las víctimas del terrorismo", asegura esta asociación en un comunicado, insistiendo en que si existe, casi trece años después de aquel atentado, "información que no ha sido revelada debe hacerse pública por el bien de todas las víctimas y de la sociedad española en general".

El padre de Marta del Castillo también reclamó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que "desclasifique" y "haga público" el resultado de la investigación sobre el caso de su hija que de, de manera reservada, ordenó el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

En declaraciones a Europa Press, Antonio del Castillo relató que fue en los meses de octubre/noviembre de 2015 cuando se reunió con Eugenio Pino y éste le comunicó que "iban a retomar la investigación" sobre el caso de su hija. "De eso hace ya más de un año y no he sabido nada de esa investigación", ha resaltado.

El padre de la joven se ha pronunciado así después de que, en una entrevista en 'El Mundo', el propio Eugenio Pino haya reconocido la existencia de un informe con los resultados del trabajo realizado, informe que encargó porque "no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta".

"NO SÉ DE QUÉ VA LA INVESTIGACIÓN"

"Hay un informe secreto y me gustaría que me dejaran leerlo o al menos que me lo enseñaran", ha puesto de manifiesto el padre de Marta del Castillo. "No sé por qué debe ser secreto, es algo que me llama mucho la atención", ha subrayado.

En la entrevista, Eugenio Pino apuesta por que se hagan públicos los informes del caso Marta del Castillo y también los relativos al caso Faisán o los atentados del 11-M. "Ahí están y, como son causa juzgada, deberían ser públicos. He leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La Policía puede hacerlo perfectamente con aquello que está juzgado. Yo no tendría ningún inconveniente, pero como ya no estoy ahí...", señala.