Aguirre: Vistalegre II será una lucha de poder más que un debate ideológico

Madrid, 10 feb (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha obviado referirse a la asamblea que Podemos celebrará este fin de semana en el Palacio de Vistalegre, aunque sí ha dicho que a su parecer más que un debate ideológico el acto será una "lucha de poder" entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

"Nos han puesto difícil saber cómo va a acabar, no tengo ni idea. Pero yo soy una adversaria política, a mí no me pregunten por Podemos porque seguro que no soy objetiva", ha afirmado a preguntas de los periodistas en un acto celebrado hoy en la biblioteca pública Mario Vargas Llosa.

Podemos celebra este fin de semana su asamblea, que llega en un momento de gran distancia entre el actual secretario general, Pablo Iglesias, y el número dos, Íñigo Errejón, agrandada durante las últimas semanas.