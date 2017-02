Oltra dice que la financiación ilegal del PP ya no es "presunta" y que Rajoy se aprovechó de la corrupción

10/02/2017 - 14:16

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha apuntado este viernes que la financiación ilegal del Partido Popular "ha dejado de ser presunta" y "empieza a tener consecuencias judiciales", al tiempo que ha destacado que el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, "se ha aprovechado de la corrupción para mantenerse en el poder".

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha manifestado en estos términos a preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre la sentencia del TSJCV que condena a nueve años de cárcel a la exconsellera 'popular' y expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) en favor de la trama Gürtel, así como por la confesión de nueve empresarios que han admitido haber financiado ilegalmente al PPCV en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

"Nos genera vergüenza que durante años se instalara aquí una trama corrupta para financiar a un partido que concurría a las elecciones rompiendo el principio de igualdad", ha aseverado la también portavoz del Consell, quien ha asegurado que "Rajoy se ha aprovechado de la corrupción para mantenerse en el poder", ya que "salió elegido candidato a la Presidencia en un congreso en 2008 en Feria Valencia: toda la estructura del PP se vio beneficiada por una trama corrupta", ha criticado.

A su juicio, el Congreso de los 'populares' en que Rajoy fue elegido candidato a la Presidencia del Gobierno y por el que el partido adeuda 500.000 euros a Feria Valencia --que Oltra ha reclamado-- se celebró "manchado por la corrupción", y ha considerado que toda la formación " se perpetúa en el poder por la corrupción".

En el caso de Fitur --pieza de Gürtel en la que también han sido condenados Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo--, "son 5 millones" facturados por la trama a la Administración valenciana. "Los padres que tienen a sus hijos estudiando en barracones ya saben donde está ese dinero", con el que según Oltra, el PP en la Comunitat Valenciana "podría haber construido el Colegio 103 de Valencia o dos centros de salud".

Los valencianos "no tenemos porqué haber sufrido esta desviación ilegal de dinero", ha insistido la vicepresidenta del Consell, quien ha subrayado "se pegaban la vida padre a costa del sufrimiento de las personas", a quienes decían que "vivían por encima de sus posibilidades".

"LA CORRUPCIÓN TIENE DOS PATAS"

En esta línea, ha apuntado que "la corrupción tiene dos patas" porque "para que haya una persona que coja un sobre con dinero hay otra que pone lo pone sobre la mesa, en este caso los empresarios que han reconocido la financiación ilegal" del PPCV.

Al respecto, ha indicado que las consecuencias "inmediatas" de este asunto son sanciones penales para estos empresarios y que "la financiación ilegal del PP ha dejado de ser presunta". "Una vez salga la sentencia será firme el hecho de que el PP se financió ilegalmente", ha remarcado.

"DOPADOS" A LAS ELECCIONES

"Políticamente, la lectura es que hay un partido que se ha beneficiado de la corrupción", que "ha roto las reglas del juego a la hora de ir a las elecciones, que ha acudido dopado", ha denunciado la dirigente, quien ha señalado que "no es lo mismo hacer trampas que no hacerlas, no hay las mismas oportunidades".

Oltra ha destacado en este sentido que "Rajoy se benefició de la corrupción para salir de candidato, para ser presidente del Gobierno con las cartas marcadas". "Si yo fuera el PP me estaría muriendo de la vergüenza, que es lo que uno hace cuando la tiene", ha remarcado.

DEBEN "PEDIR PERDÓN"

En esta línea ha pedido a los 'populares' "un examen de conciencia y de trayectoria política" porque tras 20 años de gobierno en la Comunitat "esto de la corrupción se sabe y se sabía". Frente a eso, ha dicho, "la actitud que han asumido es la del extremismo en el discurso, en la posición política".

"Los que estuvieron al frente de esos gobiernos y del partido deberían tener un poco de humildad, reflexión y reparar el daño causado. Deberían pedir perdón a los miles de valencianos", ha apostillado.