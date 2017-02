Montero avisa de que Iglesias es el "pegamento" que afianza Podemos

Madrid, 10 feb (EFE).- La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha avisado hoy en relación a una hipotética marcha de Pablo Iglesias, que el secretario general es el "pegamento" del partido y quien asegura que sigue siendo capaz de "llevar las ansias de cambio de millones de españoles".

Preguntada en los pasillos del Congreso si Podemos podría seguir adelante sin Iglesias o sin el secretario Político, Íñigo Errejón, enfrentados en la asamblea de este fin de semana, Montero ha reconocido que "no puede haber un Podemos sin ninguna de las personas que han sido fundamentales".

No obstante, ha insistido en que Iglesias "es el pegamento que asegura que el espacio del cambio sigue profundizando en sus alianzas" y es capaz al PP y "construir derechos".

La jefa de gabinete de Iglesias ha reconocido que en las últimas semanas los dirigentes de Podemos se han "excedido" en la forma en la que han expresado el debate aunque, en su opinión, eso no ha impedido que haya existido un "debate democrático" sobre "dos proyectos, dos equipos y dos liderazgos" para dirigir el partido.

Montero ha recordado que Podemos ya ha vivido "momentos de crisis" como cuando uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, recibió "ataques muy brutos".

"Lo pasó muy mal. Lo pasamos muy mal todos y todas en Podemos y de esa crisis salimos fortalecidos. Ahora nadie se imagina un Podemos sin Juan Carlos Monedero a pesar, incluso, de no ocupar ningún cargo orgánico. No me cabe ninguna duda de que esta vez también va a ser así", ha remarcado.