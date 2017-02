Méndez de Vigo llama a la oposición a unirse a la "cultura del pacto"

Madrid, 10 feb (EFE).- El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha llamado hoy a la oposición a unirse a la "cultura del pacto", que, ha dicho, marcará esta legislatura y ha apelado expresamente al PSOE para que no rechace "a priori" el debate sobre los Presupuestos de 2017.

Méndez de Vigo ha dedicado los primeros veinte minutos de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a hacer balance de los primeros cien días de esta legislatura, en los que, según él, se ha impulsado la agenda reformista con la política "de mano tendida" del Ejecutivo y su "actitud permanente" de escuchar y negociar, un "estilo político" que, ha dicho, va a continuar.

Ha recordado que los primeros cien días dejan atrás un clima político "caracterizado por la tensión, la incertidumbre y la inestabilidad" y que, hoy, "la realidad es bien distinta", porque "España ha vuelto a la confianza, la certidumbre y la estabilidad política".

"Se impone un estilo nuevo, la cultura del pacto", ha sostenido Méndez de Vigo, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno mantendrá "una permanente actitud dialogante" y en que es tiempo de "arrimar el hombro" y "ser generosos".

A juicio del Ejecutivo, el diálogo "debe servir para aprobar la agenda reformista". "Si lo conseguimos, habrá estabilidad política", ha continuado Méndez de Vigo y ha hecho un llamamiento a todos los partidos "para que estén a la altura del momento".

En ese sentido, se ha referido a la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y ha remarcado que "nada ganan los se oponen a los mismos desde un no dogmático", cuando, por contra, pierden por esa actitud el Gobierno, las autonomías y la ciudadanía en su conjunto.

Ha señalado, además, que "no es coherente" haber apoyado la aprobación del techo de gasto y no debatir los Presupuestos y ha alertado de que su no aprobación puede afectar a la credibilidad internacional de España.

Méndez de Vigo ha advertido también de que de los Presupuestos depende "que se puedan ejecutar" los acuerdos de investidura que el PP alcanzó con Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y UPN, porque "este es un Gobierno que tiene palabra y cumple".