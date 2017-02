Catalá cree que "viene bien" que vayan saliendo sentencias como la de Gürtel y "poner fin" a "hechos del pasado"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha expresado su respeto a la primera sentencia sobre el 'caso Gürtel' dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ha asegurado que "viene bien" que se vayan produciendo estas resoluciones judiciales porque a su juicio se van cerrando "hechos del pasado".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Hay que cumplir las sentencias, las que nos parecen mejor y con las que podemos estar menos de acuerdo. Esta pone fin a hechos de hace muchos años, viene muy bien que vayan cerrándose procesos judiciales", ha dicho a su llegada al XVII Congreso del PP, cuyo arranque coincide con la sentencia conocida esta mañana.

El ministro ha asegurado que no le preocupa "nada" de lo que se va conociendo de la investigación judicial, como el acuerdo entre varios empresarios y la Fiscalía por el que reconocen hechos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano. "No me preocupa nada. Me preocupa que funcione la Justicia con agilidad, que los asuntos se resuelvan en plazos razonables", ha dicho.

También ha sido preguntado el ministro por el 'pendrive' con información sobre la investigación de la familia Pujol encontrado por la Policía en un cajón. "Estoy seguro de que los que lo han puesto a disposición del juez tienen máxima voluntad de colaboración y tendrán que explicar el origen de esa información", ha dicho el ministro.