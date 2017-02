PP.- Hernando, sobre el congreso de Podemos: "Andan a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño"

10/02/2017 - 18:14

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha comparado el XVIII Congreso Nacional que celebra su partido con el de Podemos en Vistalegre, donde según ha dicho "andan a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño", una "cruenta batalla de tronos que sólo representa lo peor de la política".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Hernando ha intervenido ante el plenario del Congreso 'popular' para presentar el trabajo en el Congreso, donde ha defendido la búsqueda de acuerdos para sacar adelante las leyes en esta legislatura. "España no es el país en negro que pretenden dibujar los populistas del chavismo", ha defendido.

El portavoz parlamentaria ha cargado contra la formación que dirige Pablo Iglesias, a la que ha acusado de haber crecido utilizando "el dolor" de los españoles por la crisis sufrida en los últimos años y que "se retrataron" cuando, en las negociaciones para intentar formar gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, Iglesias reclamó para su partido la vicepresidencia, los ministerios de Defensa e Interior, el CNI y RTVE.

"Lo único que les importaba era ocupar el poder, la gente les preocupaba un bledo", ha dicho de Podemos. "Y los españoles les vieron el plumero. Hoy andan en una plaza de toros a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño, cruenta batalla de tronos que solo representa lo peor de la política", ha añadido.

Hernando ha asegurado por lo demás que su partido trata en el Congreso en esta legislatura de buscar acuerdos y ha tenido aquí un mensaje para el PSOE, al que le ha asegurado que "no vale el no es no, los bloqueos, la política a golpe de eslogan o pancartas". El portavoz ha subrayado que se están logrando "grandes acuerdos" y que el objetivo ahora es aprobar los Presupuestos del Estado para 2017.

Junto con Hernando, también el portavoz del PP en el Senado ha hecho balance del trabajo de su grupo, que suma casi el 60% de los senadores, ha dicho, pero que pese a esa mayoría absoluta trata también de llegar a acuerdos en esta legislatura.

Barreiro ha dicho que la expresión "más representativa" de esa búsqueda de consensos ha sido a su juicio la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero en el Senado. "Es la puesta en valor como nunca del papel del Estado de las Autonomías. Al conjunto de los españoles les preocupa que las cuestiones del día a día estén resueltas", ha añadido.