Podemos decide su futuro en Vistalegre II y resuelve la batalla entre Iglesias y Errejón

A mi el que mas gracia me hace es el de la moto. Su madre le trajo a España desde Argentina porque aquí la seguridad social le paliaba una enfermedad y le regalaba la moto y luego el boludo critica a la seguridad social y al gobierno de España. Grita contra los evasores sentado en su moto mientras él no paga la seguridad social a su empleado. Se afilia en Ciudadanos y luego se afilia en Podemos. ¡Qué firmeza de principios!. Pero es que el Vistalegre I era el referente del sector crítico y en Vistalegre II es el perrito faldero del Mesías. A mi éste me hace mucha gracia. ¡A mi no me vende la moto!.