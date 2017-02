El errejonismo: "Si gana su equipo, lo digo con deportividad, no habrá purgas"

Entrevista a Jorge Uxó González, miembro de su candidatura

Algunos dirigentes de Podemos no volverán a estar en 'la foto'. Imagen: EFE.

Jorge Uxó González, economista, profesor de Teoría Económica en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la candidatura de Íñigo Errejón a la Asamblea Ciudadana que se celebra en Vistalegre II, ha departido con elEconomista del armazón del proyecto que sostiene el actual secretario Político de Podemos, el único que ?puede ensanchar esta formación, atraer mayor número de votos, e influir en las instituciones tomando la iniciativa?.

- Tal y como están las cosas, no sé si preguntarle por Vistalegre II o 'Tristalegre I'...

- No tiene por qué ser así. Le diré que no hay divorcio con Pablo Iglesias como se escribe estos días. No hay diferencias ideológicas. Lo que ocurre es que tenemos que hacer la lectura del momento, y en eso es donde discrepamos. Nosotros, la candidatura Recupera la ilusión, creemos que la movilización social se ha enfriado y ahora toca ser útiles a través de las instituciones.

- Mientras influyen o no, ¿no tiene la impresión de que el PSOE les ha tomado la delantera?

- El PSOE quiere ser a la vez miembro de la gran coalición y apoyar al PP, y por otro lado, aparentar que es el principal partido de la oposición por medio de cambios en la política del PP. Pero esas dos cosas son incompatibles. Y ahora, lo que hace son las propuestas de Podemos, pero luego pacta con el PP una rebaja que en muchos casos deja sin sustancia las propuestas.

- Rebaja o no, eso es negociar.

- En efecto, son temas que nosotros hemos puesto encima de la mesa, pobreza energética, salarios mínimos, la renta garantizada. Son ideas realizables que se pueden cumplir. Y en el caso de la renta minina no podemos perder la oportunidad de enmendar y mejorar la ley.

- La renta mínima es una IPL muy polémica. Los expertos aseguran que España no se puede permitir una medida así teniendo en cuenta nuestro déficit.

- No podemos aceptar ese planteamiento. Ni siquiera que el Gobierno argumente el déficit público y los presupuestos para echarla abajo. En primer lugar, la propia decisión del déficit público es una decisión política. Y en segundo lugar, la evolución del déficit público se puede lograr actuando sobre los gastos, o bien actuando sobre los ingresos. Nuestro planteamiento es distinto. Primero discutimos de déficit público, segundo empezamos a fijar cuáles son nuestras necesidades, y eso nos dará el suelo de gastos y no el techo de gasto.

- ¿Quiere decir que Podemos quitaría servicios que están consignados en los Presupuestos para introducir otros nuevos?

- Claro. Aunque el planteamiento inicial no es vamos a poner la renta garantizada para quitar otras. Pero sí defendemos que la vía fundamental es incrementar los ingresos, para lo cual es necesaria una reforma fiscal más progresiva que aumente la capacidad recaudatoria.

- Y, ¿qué receta matemática aplicaría Podemos?

- Bueno, habrá que subir algunos impuestos y bajar otros. Hay que conseguir que quien más tiene, contribuya más. Con la reforma del Impuestos de Sociedades se han hecho algunas cosas. Y parecía imposible. El IRPF hay que modificarlo. La fiscalidad medioambiental, también. Tenemos otra posibilidad con el impuesto de las transacciones financieras.

- En una situación económica como la actual, ¿entiende que ésta es la ecuación perfecta?

- Lo es. De hecho, si aumentamos la presión fiscal crearemos más empleo. El efecto neto que tiene sobre la economía es expansivo. La función de la política fiscal es esa, actuar en el momento en el que la economía se va ralentizar. Y, ¿por qué? Pues para servir de apoyo y mantener ese crecimiento y generar empleo.

- ¿Qué solución tiene Podemos para el problema de las pensiones?

- No podemos resolver el problema actual creando otro, es decir, haciendo que nuestros jubilados sean cada día más pobres. Por tanto, la solución no es reducir pensiones y financiarlas con las cotizaciones sociales. Pensamos que hay que ir más allá. Tenemos que abrir las pensiones con recursos de los Presupuestos Generales del Estado.

- ¿La política española se ha 'podemizado'?

- Sí, pero no lo suficiente. Aunque es evidente que Podemos ha tenido un impacto en nuestra política.

- Pero entre divorcios, tensiones y purgas, a lo mejor Podemos se difumina de la escena política.

- Pablo Iglesias va a ser el próximo secretario general. Estoy seguro. El partido va salir con más pluralidad, con más sensibilidad, pero con más fuerza. Ahora, si gana Errejón y su equipo, lo digo con deportividad, no habrá purgas... Y no creo que haya si gana Iglesias.