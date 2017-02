La primera consulta ciudadana decide esta semana el diseño de plaza de España

Madrid, 11 feb (EFE).- Los madrileños mayores de 16 años están llamados a votar esta próxima semana en la primera gran consulta ciudadana que decidirá el diseño de la plaza de España del futuro, cuestiones relacionadas con los distritos y pequeños detalles sobre la remodelación de la Gran Vía, que se cerrará al tráfico en 2018 por decisión del Gobierno municipal.

Entre el 13 y el 19 de febrero, los madrileños podrán votar a través de la web de participación ciudadana Decide Madrid en las mesas instaladas en espacios municipales de 9.00 a 19.00 horas o por correo postal hasta mañana, 12 de febrero.

Considerado por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) como un proceso "inaudito" que mejorará "la calidad de vida y la eficacia de las políticas públicas", esta primera gran consulta ciudadana nace con el apoyo del PSOE y cuestionada por el PP y Ciudadanos.

La consulta no tiene la validez jurídica de un referéndum y se rige únicamente por la normativa municipal pero el Gobierno se ha comprometido a que la consulta sea vinculante. "Yo me comprometo a abandonar mi cargo si no cumplo con este compromiso", ha dicho a ese respecto el delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto.

De todas las cuestiones a las que deben responder los madrileños, la de más repercusión será la de remodelación de la plaza de España en un espacio que -independientemente de que gane un plan u otro- tendrá más árboles y áreas para el peatón y quedará unido con paseos a otras zonas verdes como Madrid Río, los Jardines de Sabatini y el Templo de Debod.

Después de un primer proceso participativo donde los vecinos eligieron 10 proyectos de entre los más de 50 presentados, un jurado designó a los dos finalistas: 'Welcome mother nature, good bye Mr Ford' (X, el tercero más votado) que propone una plaza cívica rodeada de árboles o 'Un paseo por la cornisa' (Y, el décimo más votado), cuyo planteamiento se acerca más al de un gran paseo.

El 'proyecto X', con un presupuesto estimado de 46 millones de euros, plantea una zona verde con centenares de árboles y una plaza circular en el centro para albergar actuaciones, festivales, ferias comerciales, además de zonas de juegos infantiles, un centro cultural bajo la calle Bailén y un área con wifi para que los ciudadanos puedan conectarse a internet.

De ganar este proyecto, cambiaría la orientación del conjunto monumental de Cervantes y la estatua del Quijote y Sancho Panza, que pasarían a mirar hacia la Gran Vía en lugar de al sur, como están ahora.

El proyecto Y, 'Un paseo por la cornisa', mantiene el monumento tal cual está y propone un gran paseo urbano con vías independientes para peatones y ciclistas, grandes praderas y zonas donde sentarse con más bancos y fuentes de beber, con un presupuesto estimado de unos 21 millones de euros, menos de la mitad que el del otro finalista.

LOS "DETALLES" DEL CAMBIO EN GRAN VÍA

Junto a la consulta de plaza de España se someterán a votación cuatro preguntas sobre la remodelación de la Gran Vía.

El equipo de Gobierno ya ha decidido gastar 5 millones de euros en un proyecto que pretende poner al mismo nivel la calzada y las aceras así como remodelar las plazas aledañas, además de incluir la Gran Vía en el área de prioridad residencial (APR) que impedirá el acceso de coches de no residentes al centro.

Sin embargo, los madrileños están llamados a responder estas cuatro preguntas, que a juicio del PP y Ciudadanos están "teledirigidas":

-¿Estás de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de la Gran Vía mediante la ampliación de sus aceras?

-¿Consideras que sería necesario incrementar el número de pasos peatonales de la Gran Vía para mejorar la comunicación peatonal?

-¿Consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o de estancia?

-¿Estás de acuerdo en que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad en la circulación rodada en la Gran Vía?

Por otra parte, los madrileños tendrán la capacidad de decidir si apoyan dos propuestas vecinales que, al obtener el apoyo del 1 % del censo en la web de participación Madrid Decide, se someten a consulta popular.

En este caso, se trata de un conjunto de medidas para que la capital sea más respetuosa con el Medio Ambiente ("Madrid 100 % sostenible") y otra que reclama un billete intermodal de transporte, un asunto en el que el Ayuntamiento no tiene competencia ya que en todo caso debería reclamarlo al Consorcio de Transportes.

PREGUNTAS A LOS DISTRITOS

Los residentes en seis distritos de la capital -en concreto Barajas, San Blas-Canillejas, Hortaleza, Retiro, Vicálvaro y Salamanca- están llamados a pronunciarse sobre aspectos específicos de sus zonas.

Los vecinos del distrito de Salamanca podrán posicionarse sobre si están de acuerdo con llevar a cabo las acciones necesarias para incrementar la protección de los edificios históricos e instar para que se protejan los que actualmente no figuran en el catálogo. Lo harán de forma genérica, sin que se les ofrezca un listado de edificios sobre el que posicionarse.

En Hortaleza se tendrá que decidir si se cambia el nombre del distrito a Hortaleza-Canillas y si el actual Parque de Felipe VI adopta su nombre original, Parque Forestal de Valdebebas.

En Retiro se elegirán los nombres de tres centros culturales -los de calle Ibiza, calle Luis Peidró y en Avenida Ciudad de Barcelona- mientras que en Vicálvaro se preguntará por el nuevo nombre que tendrá su espacio de igualdad entre María Pacheco, Federica Montseny, Gloria Fuertes y Frida Kahlo.

Además, en Barajas y San Blas-Canillejas se pedirá a los vecinos que elijan 10 inversiones que consideren más importantes de entre 90.

CON LA COLABORACIÓN DE 1.100 PERSONAS

Para llevar adelante esta primera consulta ciudadana será necesaria la colaboración de unos 1.100 voluntarios, entre los que se encuentran funcionarios municipales que no cobrarán más por este trabajo y que han recibido un curso de formación.

Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha ofrecido el dato global del coste que tendrá esta consulta para las arcas públicas de la ciudad.

El lunes 20 de febrero tendrá lugar un gran 'escrutinio público' en el Palacio de Cibeles y los resultados definitivos estarán listos previsiblemente el día 21.