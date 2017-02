Maillo llama a acostumbrarse a que en el PP se tomen decisiones por 25 votos

Madrid, 11 feb (EFE).- El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha abogado hoy por "acostumbrarse a que a veces", en su partido, salgan resultados por 25 votos, como el que ayer cuestionó la acumulación de cargos por dirigentes.

De este modo se ha referido el responsable de Organización a una enmienda que propugnaba que no se acumularan funciones por cargos concretos del partido, y aunque no se refería a María Dolores de Cospedal, que aspira a seguir como secretaria general siendo a la vez ministra de Defensa, sí es cierto que puso en tela de juicio su continuidad en la sede nacional del PP.

La enmienda , que Maillo ha calificado como "normal", fue rechazada por 25 votos, se enmarca en lo que para el dirigente popular es "una tendencia" en su formación, "aunque eso no significa que pueda haber excepciones". También ha reconocido "divisiones" en el punto concreto de la acumulación de funciones.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunciará esta tarde cuál será su dirección. "No apuesto nada", ha comentado Maillo, de quien se especula que puede ser nombrado coordinador del PP, un puesto intermedio entre la Secretaría General y las vicesecretarías y que se encargaría del día a día de la formación.

A la espera del anuncio de Rajoy, hay dirigentes como el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, que considera que existe "división" en el partido sobre la compatibilidad de cargos, pero Maillo ha negado que sea así.

Lo que se dio ayer fue una votación que hay que enmarcar en "la normalidad". Según sus palabras, "lo que no puede ser es que si el PP no vota, se diga que es un partido cerrado; y si vota, que no es democrático".

"Es sano y democrático el voto, y es verdad que el de las compatibilidades es un tema en el que puede haber divisiones, pero hay que vivirlo con normalidad porque los compromisarios tienen sus opiniones", ha explicado.

Acto seguido, Maillo ha subrayado que esas opiniones en el caso de la acumulación de cargos son "coincidentes" con la de la dirección, que apuesta por una tendencia hacia la no acumulación, "pero con excepciones concretas".

Por ello, ha concluido: "Hay que acostumbrarse a que a veces aale un resultado por 25 votos".

El vicesecretario de Organización ha dejado claro que con la enmienda no se cuestiona la labor de Cospedal, sino la acumulación de cargos, sea quien sea.