Moreno Yagüe ve "forzado" que Iglesias dimita si gana la tesis de Errejón y espera que no lo cumpla

11/02/2017 - 11:35

El parlamentario de Podemos Andalucía y candidato a la Secretaría General de la formación a nivel estatal, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ve "forzada" la amenaza del líder del partido, Pablo Iglesias, de dimitir si las tesis del 'número dos' Íñigo Errejón logran más apoyo tras la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II y espera que no se cumpla.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas a su llegada al congreso de Podemos, que se celebra este fin de semana en Madrid, en el que las bases del partido tienen en sus manos el futuro de la formación y el desenlace de la pugna que desde hace meses protagonizan los dos principales dirigentes.

En cualquier caso, Moreno Yagüe ha afirmado que en Podemos "nadie es imprescindible": "Las ideas tienen que ser los suficientemente buenas como para que tiren adelante sin ti porque si no no estamos hablando de una idea, sino que estamos hablando de ti", ha asegurado preguntado sobre la posible dimisión de Iglesias, quien no querría seguir al frente del partido si tiene en contra al equipo dirigente.

"A cualquiera puede darle un infarto, y no puede ser que si tú desapareces...", ha añadido. Eso sí, aunque sostiene que "no pasa nada por prescindir de nadie", cree que "todos" en el partido son "necesarios". Además, ha defendido que el trabajo de Iglesias en Podemos ha sido "histórico".

Y sostiene que "la división ideológica" y "de opiniones" se arregla "con mera voluntad", al tiempo que ha recalcado que Podemos debe salir de la Asamblea Estatal "trabajando juntos". Así pues, ha dicho esperar tras estos dos días, que a su juicio son "suficientes", Podemos salga "más unido".

El andaluz -el único que compite con el actual líder por la Secretaría General-, ha defendido su candidatura alegando que "el objetivo" es que "ciertas ideas" se proyecten hacia fuera de Podemos: "Podemos es sumar y es lo que tenemos que conseguir", ha concluido.