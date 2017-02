Maillo recalca que la enmienda sobre acumulación de cargos no pone en cuestión a Cospedal

11/02/2017 - 11:49

"Hay que vivir la democracia con normalidad y acostumbrarse que a veces por 25 votos se consigue un resultado", dice

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado que la enmienda sobre la acumulación de cargos no pone en cuestión a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. De hecho, ha señalado que promotor de esa enmienda, el concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño, "no citó ningún nombre" cuando tomó la palabra en el plenario.

Durante el debate de la ponencia Política y de Estatutos, el PP rechazó este viernes esa enmienda par limitar la acumulación de responsabilidades en una ajustada votación (303 votos a favor y 328 en contra). Risueño pidió ante el plenario que no se pueda "acumular más de un cargo en ningún caso".

En declaraciones a los periodistas, Maillo ha subrayado que fue una votación "democrática". "Así que hay que vivir la democracia con normalidad y acostumbrarse a que a veces también por 25 votos se consigue un resultado. No se está poniendo en cuestión a ninguna persona ni nada por el estilo", ha aseverado.

Ante el hecho de que Cospedal pueda ser secretaria general con otros dos cargos más (es ministra de Defensa y también presidenta del PP en Castilla-La Mancha), Maillo ha indicado que esa es una "decisión del presidente" Mariano Rajoy y ha agregado que el partido "siempre" ha ido hacia la no acumulación de cargos. "No es nuevo. En los Estatutos actuales ya lo pone", ha indicado, si bien ha subrayado que esas normas internas también contemplan excepciones.

En este sentido, ha explicado que en las enmiendas aprobadas en la ponencia de Estatutos también se mantiene esa posibilidad de que haya excepciones, algo que, según ha dicho, "no fue cuestionado por nadie". "Es verdad que hay que ir hacia eso, pero no significa que no pueda haber excepciones ni significa que se esté cuestionando a nadie en concreto", ha abundado.

Preguntado si hay división en el PP por la acumulación de cargos, Maillo ha afirmado que es "sano y democrático" que se vote y ha reconocido que en este asunto hay "distintas opiniones", pero hay que vivirlo con "absoluta normalidad". "Lo que no puede ser es que si no votamos digan que somos un partido cerrado y si hacemos un ejercicio democrático, se diga lo contrario", ha exclamado.

En cuanto a si cree que Cospedal repetirá como secretaria general del PP de nuevo, el vicesecretario de Organización no ha querido opinar asegurando que él hace tiempo que no apuesta "nada". "No apuesto ni a las quinielas", ha afirmado, para agregar que Rajoy no tiene previsto decir nada hasta las 18.00 horas.