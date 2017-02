Cifuentes no se sorprende por anuncio de Moñux: "Mi alegría por que haya anunciado su intención de reincorporarse"

11/02/2017 - 12:14

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este sábado que no le sorprende el anuncio de la diputada autonómica Elena González-Moñux, que acudirá a la Asamblea a votar los presupuestos autonómicos, y ha añadido que siente "alegría por que haya anunciado su intención de reincorporarse de manera paulatina".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"No me sorprende. Alegría por que Elena González-Moñux haya anunciado su intención de reincorporarse de manera paulatina, no porque vaya a votar, sino porque significa que está mejor y que se está recuperando de su enfermedad, que es lo que importa de verdad", ha afirmado Cifuentes en el Congreso Nacional del PP, que se celebra este fin de semana en la Caja Mágica.

A juicio de la popular, lo demás "es accesorio". Las votaciones tienen una importancia relativa. Las personas, una importancia absoluta", ha remarcado Cifuentes.

La presidenta madrileña ha indicado que desea que González-Moñux "se recupere de su enfermedad cuanto antes y si se puede reintegrar plenamente a su trabajo" se le está esperando "con los brazos abiertos".

González-Moñux lleva sin acudir a la Asamblea desde el pasado 10 d octubre, una ausencia que ha puesto en aprietos al Grupo Popular ya que la aritmética parlamentaria hace que sin esta diputada el bloque PP-Cs y el PSOE-Podemos empate en las votaciones, lo que hace decaer las iniciativas, algo determinante en votaciones como los presupuestos.