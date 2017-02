Mediavilla (PNV) cree que los dirigentes de Podemos han demostrado que son "tan casta, o más, que los demás"

11/02/2017 - 12:43

El secretario de Organización del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que los dirigentes de Podemos han demostrado que son "tan casta, o más, que los demás" y que "lo que les interesa es mandar, dirigir y mantener su estatus de privilegio".

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido al congreso que este fin de semana afronta Podemos en Madrid, así como a la cita congresual que también celebra el Partido Popular.

Tras considerar que el Congreso del PP de este fin de semana "servirá para adivinar la estrategia que los populares se reservan para afianzar su minoría en las Cortes Generales", Mediavilla defiende que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "pretende una legislatura larga".

"Para conseguirlo, necesita cerrar el vínculo con Ciudadanos -aunque a Rajoy le desagrade la alianza con Rivera- y, en paralelo, ir estableciendo acuerdos con los socialistas, a quienes desea recuperados en el menor plazo de tiempo posible", añade.

No obstante, cree que Rajoy "ha debido llegar a la conclusión de que los socialistas necesitarán mucho más tiempo para recuperarse de lo que él creyera en un principio", después de que las primarias en el PSOE han vuelto a dibujar un "panorama nada claro".

"Todo este horizonte parece haber aconsejado a Rajoy a cambiar el chip y ahora sí, con prisas y con muchas incógnitas, buscará aprobar, en el corto plazo, un Presupuesto para 2017. ¿Con el apoyo de quien? Adivina, adivinanza", indica.

Por otro lado, analiza la Asamblea Ciudadana que Podemos celebra este fin de semana en Madrid y "donde las aguas no están remansadas". "Nadie podía imaginar que en tan corto espacio de vida y con la expectativa generada por esta formación se consumara una crisis tan grave como la que su clase dirigente está protagonizando", valora el representante jeltzale, para añadir que "la fractura, emitida en directo por los responsables de los círculos, ha puesto en evidencia y en solfa la virtualidad de la nueva política".

En su opinión, resulta difícil entender "las razones de la fractura, pero es paradigmático contemplar el duelo de quienes, con suma petulancia, se han permitido hasta ahora criticar y demonizar a todo el mundo por practicar una política alejada de la gente y sustentada en el interés propio".

"Podemos y sus dirigentes han demostrado que son tan casta, o más, que los demás. Que lo que les interesa es mandar, dirigir y mantener su estatus de privilegio", critica.

En este sentido, manifiesta que Podemos ha "dilapidado, a bofetadas, su imagen angelical de constituir una alternativa". "Podemos ha perdido ya. Ha perdido confianza. Ha perdido verdad. Ha perdido credibilidad", expresa.

Por último, se ha referido al hecho de que esta semana se haya conocido que una senadora alavesa de Podemos se ha visto envuelta en un "desahucio judicial por no pagar el alquiler social de la vivienda de protección oficial que disfrutaba".

"Primero fue Monedero y sus ingresos no declarados a Hacienda. Luego Echenique y el contrato de su asistente no cotizado a la Seguridad Social. Ahora una senadora que no paga el alquiler social del piso de protección oficial que disfruta. ¿Qué será lo siguiente?. Mejor no pensarlo", concluye.