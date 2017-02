Iglesias pide a Podemos no olvidar quién es frente al PP y PSOE de las élites

Madrid, 11 feb (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy a la formación morada de que no puede olvidarse de quién es, ni confundirse con la "geografía ideológica" del Parlamento, porque el PP y el PSOE siguen siendo el proyecto de las élites.

Esa ha sido una de las ideas que Iglesias ha defendido en la presentación de su documento político en la asamblea ciudadana de la formación morada, en la que ha apelado también a liderar junto a sus "fuerzas hermanas" y a la sociedad civil un "bloque social de cambio".

"No nos confundamos, no reconozcamos la geografía ideológica del Parlamento. Yo soy de izquierdas, pero no me creo la geografía parlamentaria de que el PP es la derecha y el PSOE es la izquierda. Son representantes de las élites", ha dicho Iglesias, quien ha deseado que los socialistas rectifiquen, aunque de momento no confía en ello.

"No nos podemos olvidar jamás de quiénes somos", ha enfatizado Iglesias al que algunos militantes han aclamado como "presidente, presidente", cuando ha subido al escenario del Palacio de Vistalegre de Madrid.

Ha recordado que Podemos nació para ganar y que aún les queda un duro trabajo por hacer porque cree que para ganar no sólo se necesitan victorias electorales sino también "victorias sociales" frente a un Gobierno que -ha dicho- "es débil", en contra de lo que mantiene Íñigo Errejón.

Pide también un "impulso constituyente" para defender los derechos conseguidos hasta ahora y sostiene que el Parlamento es importante pero no debe concentrar allí todos sus esfuerzos.

"No nos podemos parecer a ellos ni en los andares, la transversalidad no tiene que ver con parecerse al PP y al PSOE, tiene que ver con parecerse a España".

Por eso, entiende, que sólo construyendo un bloque histórico pueden lograr la victoria. "Podemos ganar socialmente para ganar electoralmente, nuestra patria ya no tiene miedo", ha exclamado.

Con Iglesias ha defendido el documento político de "Podemos para Todas" la diputada Noelia Vera, que ha dado las gracias a sus militantes por pedir unidad y sacarles los colores.

"A partir del lunes se nos tienen que quitar las tonterías", ha señalado después de defender también que Podemos tiene que estar en el "conflicto social".