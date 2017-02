Echenique pide "no contraponer unidad a democracia" porque "es compatible" votar y "remar juntos"

11/02/2017 - 14:34

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cree que no se debe "contraponer unidad a democracia" porque, a su juicio, "es perfectamente compatible" que los inscritos voten distintos proyectos para el futuro de Podemos, y al día siguiente, "remar todos juntos".

En declaraciones a los periodistas durante la Asamblea Estatal de Podemos Vistalegre II, Echenique ha aseverado que el primer congreso de la formación "fue un ejemplo" de toma decisiones de manera democrática y, tras su celebración, todos los dirigentes caminaron "juntos".

A su juicio, este cónclave también va a demostrar la unidad del partido tras este fin de semana, cuando se conozca el desenlace de la pugna que desde hace meses protagonizan los dos principales dirigentes: Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

Preguntado sobre la amenaza de Iglesias, que ha dicho que dimitirá de la Secretaría General si gana una tesis que no sea la suya, Echenique no se ha pronunciado explícitamente, pero ha apuntado que él mismo no fue elegido para el Congreso Estatal de Podemos y, aún así, "nunca" dejó de trabajar en Podemos: "No tenemos que contraponer unidad a democracia", ha apostillado.