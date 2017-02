Cifuentes dice que le gustaría que Cospedal siguiera como secretaria general pero es algo que depende de Rajoy

11/02/2017 - 15:19

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este sábado que le gustaría que María Dolores de Cospedal, siguiera como secretaria general del partido pero es algo que depende del presidente, Mariano Rajoy.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Preguntada por si cree que María Dolores de Cospedal continuará como secretaria general del PP, Cifuentes ha dicho que no lo sabe porque corresponde a Rajoy en primer término, ya que tiene derecho a elegir a su equipo más próximo.

No obstante, ha indicado que ha sido y es "una gran secretaria general" a la que le ha "tocado lidiar con las situaciones más complicadas que ha vivido el PP y lo ha hecho muy bien". "Siempre le he apoyado y me gustaría que ella continuara pero es algo que tiene que decidir el presidente", ha concluido.