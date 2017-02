Iglesias presenta una lista que deja solo a Errejón ante el clamor de "unidad" de miles de asistentes

Pablo Iglesias en el escenario de Vistalegre. Imagen: EFE

Enlaces relacionados EN DIRECTO | Así ha sido la primera jornada en Vistalegre

La segunda Asamblea Ciudadana de Podemos se ha convertido en una conjura para aplacar los conflictos internos que asolan a la formación morada en los últimos meses. Al grito de "unidad", los más de 8.000 asistentes al evento en el Palacio de Vistalegre de Madrid, han reclamado el fin de la 'guerra' abierta entre el secretario general Pablo Iglesias y el secretario político Íñigo Errejón.

Para la galería quedan los guiños que se han mandado durante sus respectivas intervenciones. El más claro, durante la ponencia de Iglesias para defender su candidatura a la secretaría general, cuyo discurso ha finalizado afirmando que "cuenta con Errejón y con Miguel Urbán". Ya que la realidad fue una disensión entre ambos líderes sobre el rumbo estratégico de Podemos.

"El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo", ha proclamado Iglesias, al tiempo que ha añadido que "hemos cometido muchos errores, pero esta asamblea tiene que ser un ejemplo de fraternidad, unidad y de inteligencia", durante su primera intervención para defender el proyecto político, donde más se ha distanciado de su número dos. "La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o a Podemos, tiene que ver con parecerse a España, a la gente que trabaja para sacar adelante el país", ha señalado.

Un asunto de identidad

No en vano, pablistas, errejonistas y anticapitalistas coincidieron en ahondar en las diferencias que existen entre Podemos y el PSOE o el PP. "No podemos olvidarnos de quienes somos, no nos podemos parecer a ellos ni en los altares", advirtió el líder de la formación morada admitiendo que estar en el Parlamento "es importante", pero recalcando no pueden dejar de parecerse "a la gente".

En el tramo más tenso y emotivo de la primera jornada del congreso, que dará este domingo con el nuevo secretario general de la formación y para lo que ya han votado más de 140.000 inscritos, ha mantenido el nivel durante las intervenciones de Errejón y Urbán.

Diferencias palpables en el proyecto político

Errejón fue el encargado de defender el documento sobre estrategia política que ha presentado su equipo, en el que apostó por "ensanchar" y "multiplicar" Podemos para "recuperar las instituciones", y con el que reivindican el "Podemos original" frente al "viraje ideológico" hacia la izquierda del tablero que, a su juicio, defiende el equipo de, Pablo Iglesias, en lo que supuso el ataque más duro al actual secretario general.

Sin embargo, la consigna del 'palo y zanahoria' se ha reproducido en todas las intervenciones. En clave interna, Errejón ha exclamado que "a partir del lunes, más Podemos, más justos, más fuertes, con más voluntad y con más ganas", ha reclamado.

Una de las grandes sorpresas en el primer día de Vistalegre II ha sido el discurso de Miguel Urban, quien ha conseguido calentar los ánimos en el tendido y ha proclamado un discurso con una fuerte crítica a los partidos tradicionales, junto con Teresa Rodríguez, representando el documento más rupturista de la formación morada.

Urban y Rodríguez pidieron que Podemos no se distraiga en cuestiones internas, algo que también reivindicó Miguel Martín, que presentó el documento político de la corriente 'Podemos en Equipo' y quien criticó la "deriva cainita y autodestructiva" en la formación morada.

En este sentido, Urban lamentó el "ruido" interno en Podemos durante los últimos meses, mientras que la "mafia" del PP y sus "cómplices" de Ciudadanos intentan dar lecciones de política a su partido.

No obstante, el dirigente anticapitalista ha sostenido que en la formación morada "no hay enemigos internos", puesto que los verdaderos rivales del partido "son las élites". Por su parte, Rodríguez se refirió a que en su partido, además de unidad, se necesita "humildad".

Iglesias presume de equipo

Iglesias ha aprovechado la intervención de la que disponía para defender su candidatura a la Secretaría General para presentar uno a uno a los miembros de su lista a la dirección del partido, en línea con su determinación de no seguir al frente del partido si no consigue mayoría en el Consejo Ciudadano Estatal, y escenificando la potencia de su lista con nombre como Irene Montero, Vicenç Navarro, Diego Cañamero, Manolo Monereo, Rafa Mayoral, Julio Rodríguez.

Fue al finalizar esta intervención cuando volvió la suavidad dialéctica, en el momento en que el secretario general ha afirmado que "hablar de mi proyecto para la Secretaría General también es hablar de Íñigo Errejón y de Miguel Urban. Cuento con vosotros, compañeros", antes de ser interrumpido por los miles de simpatizantes coreando al unísono: 'Unidad. Unidad. Unidad'.