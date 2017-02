Rajoy premia a Maillo con la coordinación del PP, y deja a Cospedal con la Secretaría

Es bastante acertado decir que lo que funciona bien no hay que cambiarlo, pero esta frase dicha tal cual y en el contexto que se dice no dice nada; es más, resulta presuntuosa y no se ajusta a la realidad; porque no todo funciona bien, ni mucho menos.



¿ Es que funciona tan bien, que no necesita cambios: la enseñanza, la coordinación entre CCAA, la igualdad de derechos y deberes, la libertad, la justicia, el gasto público improductivo, los impuestos que no paran de subir para cubrir malas gestiones, la seguridad jurídica, la enseñanza, la sanidad con sus listas de espera, inmigración, etc, etc. .?.



Hay mucho por mejorar y en donde mejorar.