'Errejonistas' y Anticapitalistas claman contra la acumulación de cargos internos

11/02/2017 - 19:22

Irene Montero avisa de que no puede "gustar más la moqueta que el asfalto"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El debate sobre los documentos éticos que compiten en la II Asamblea Ciudadana de Podemos ha servido para evidenciar las coincidencias entre los 'errejonistas' y los anticapitalistas en este ámbito, dado que ambos equipos se han afanado en rechazar la acumulación de cargos internos, un asunto del que no han hablado los 'pablistas' que, no obstante, si han defendido los revocatorios y limitación de sueldos y mandatos.

La primera en intervenir en la sesión vespertina del cónclave ha sido la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso y jefa de Gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha avisado de que "es muy importante entrar en el Parlamento y ganar poder para gobernar", pero teniendo claro que el sujeto político del cambio "no es un puñado de diputados", sino la gente. "Sois vosotros a los que tienen miedo las élites", ha proclamado.

En este sentido, tras atacar a las eléctricas y a otras grandes empresas españolas, ha subrayado que Podemos tiene que "saber poner los pies en la moqueta y en el asfalto".

"Pero no nos puede gustar más la moqueta que el asfalto, no nos pueden gustar más los despachos que los descansillos de las casas de la gente a la que desahucian. Hay que estar en el tajo", ha enfatizado.

MONEDERO DIVIDE A LA GRADA

Además, Montero ha pedido un aplauso para el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, una petición que ha dividido a las gradas --con gente en pie y gente sentada sin aplaudir-- y ha destacado que tiene "todas sus querellas o ganadas o archivadas".

En el ámbito organizativo, los representantes de 'Podemos para todas', candidatura por la que también ha intervenido el dirigente Rafa Mayoral, han demandado limitación de sueldos y mandatos y revocatorios.

Mayoral ha reivindicado la lucha social y el 15M y ha echo al tendido entonar una de las consignas de aquel movimiento: 'De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste'.

En nombre de 'Recuperar la ilusión' han tomado la palabra la secretaria de Acción Institucional, Auxiliadora Honorato, y el diputado y candidato al Consejo Ciudadano Juan Pedro Yllanes.

Honorato ha clamado contra la acumulación de cargos -- "Hay mucho talento ahí fuera que tiene que entrar", ha dicho para defender la máxima 'una persona un cargo'--, ha pedido que no haya mayoría de hombres en los órganos del partido y que se incorpore la "sabiduría" de las mujeres mayores de 45 años.

Yllanes, por su parte, ha defendido la independencia de la Comisión de Garantías, y ha enviado un mensaje al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que este viernes dedicó duras críticas a Podemos en el arranque del Congreso del PP.

Tras recordar que Podemos no tiene deudas con los bancos ha instado al PP de Hernando, que tiene "a un montón de tesoreros por golfos y ladrones", a tomar ejemplo de la formación morada en este ámbito.

Desde 'Podemos en Movimiento', el proyecto de Anticapitalistas, Miguel Urbán y Beatriz Gimeno, han abogado por un partido con menos competencia y más cooperación. "Un partido diferente, sin los errores que hemos cometido, en el que prime la fraternidad y la sororidad, un partido en el que merezca la pena estar y que no nos fastidie la vida", ha reclamado Beatriz Gimeno.

Urbán ha lanzado dardos al PP para contrastarlo con Podemos. "En el PP están debatiendo cómo hacer que (María Dolores) de Cospedal acumule más cargos, y nosotros discutimos justo lo contrario, somos antagonistas", ha clamado. Además de defender que una persona ocupe un solo cargo interno, el número uno de la lista de Anticapitalistas.

También ha pedido descentralizar la organización y ha rechazado "un partido de políticos profesionales". "El escaño no es nuestro, es de la gente", ha subrayado, defendiendo los revocatorios para echar "a los que no cumplen". "Tenemos que dejar de ser tan partido para ser un poquito más movimiento", ha dicho, entre llamadas a cuidar el proyecto de Podemos porque no se puede "malograr una oportunidad histórica de cambio" en España.

DESOBEDECER LA TRISTEZA DE LOS DE LA 'GURTEL'

"El proyecto es vuestro y hay que cuidarlo", ha avisado, a la vez que ha animado a salir de Vistalegre a "desobedecer la tristeza" que, a su juicio, quiere imponer a los de Podemos "la mafia de la Gürtel". "Salgamos alegres y unidos a tomar la sociedad", ha reivindicado poniendo a la plaza de toros en pie por segunda vez en esta jornada.

El debate de los documentos éticos, lo ha cerrado la número uno de la candidatura de 'Podemos en Equipo', María José Martínez Loriola, quien también ha apostado por la no acumulación de cargos, los revocatorios y una organización menos centralizada y más cooperativa.