Rajoy apela a la unidad en el PP para "integrar las diferencias en un proyecto común"

Madrid, 11 feb (EFE).- El líder del PP, Mariano Rajoy, ha apelado hoy a mantener la unidad en su partido y a integrar en un proyecto común las diferencias que puedan surgir y que nunca deben acabar en enfrentamientos.

Rajoy ha lanzado este mensaje a los compromisarios del XVIII congreso nacional del PP al presentar su candidatura para ser reelegido como presidente de este partido.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que en el PP "no sobra nadie", que las legítimas diferencias que puede haber nunca pueden terminar en enfrentamiento y que la clave es la integración.

Ha defendido que los miembros del PP sean capaces de hablar entre sí, escucharse y buscar las soluciones más justas y convenientes.

"La clave es la integración. Integrar y sumar, y cuanto más arriba se esté en el escalafón, más obligado está a integrar y sumar", ha añadido.

Para Rajoy, lo que atrae a cada vez más gente al PP es precisamente que está cada vez "más unido".

La "verdadera unidad" se encuentra en "la unidad del proyecto", según el presidente del PP, que ha señalado que el modelo que defiende el partido es el mismo para sus concejales y para sus ministros, "para Asturias y para Canarias". En suma, ha proseguido, "el mismo para toda España".

En su petición de apoyo a los compromisarios, ha mostrado su orgullo por ser el presidente del partido y ha expuesto su disposición ante el futuro.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho más y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.

El candidato a presidir nuevamente el PP ha hecho también un llamamiento a los mandos regionales y provinciales de su partido para que celebren sus respectivos congresos de renovación antes del verano, de modo que empiecen a preparar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.

Se trata, a su juicio, de una "oportunidad" para reforzar el partido y para adaptar el ideario igual que han hechos los populares este fin de semana a lo largo del congreso nacional.

Según sus propias palabras, el objetivo de todo ello es "ser más grandes".