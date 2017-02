Rajoy apela a la unidad en el PP para integrar diferencias en un proyecto común

Madrid, 11 feb (EFE).- El líder del PP, Mariano Rajoy, ha apelado hoy a mantener la unidad en su partido y a integrar en un proyecto común las diferencias que puedan surgir y que nunca deben acabar en enfrentamientos.

Rajoy ha lanzado este mensaje a los compromisarios del XVIII congreso nacional del PP al presentar su candidatura para ser reelegido como presidente de este partido.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que en el PP "no sobra nadie", que las legítimas diferencias que puede haber nunca pueden terminar en enfrentamiento y que la clave es la integración.

Ha defendido que los miembros del PP sean capaces de hablar entre sí, escucharse y buscar las soluciones más justas y convenientes.

"La clave es la integración. Integrar y sumar, y cuanto más arriba se esté en el escalafón, más obligado está a integrar y sumar", ha añadido.

En ese contexto, ha resaltado que en su partido no hay miedo a los debates, como cree que demuestra que se presentasen más de 4.000 enmiendas a las ponencias de este congreso.

Para Rajoy, lo que atrae a cada vez más gente al PP es precisamente que está cada vez "más unido".

La "verdadera unidad" se encuentra en "la unidad del proyecto", según el presidente del PP, que ha señalado que el modelo que defiende el partido es el mismo para sus concejales y para sus ministros, "para Asturias y para Canarias". En suma, ha proseguido, "el mismo para toda España".

En su petición de apoyo a los compromisarios, ha mostrado su orgullo por ser el presidente del partido y ha expuesto su disposición ante el futuro.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.

El candidato a presidir nuevamente el PP ha hecho también un llamamiento a los mandos regionales y provinciales de su partido para que celebren sus respectivos congresos de renovación antes del verano, de modo que empiecen a preparar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.

Se trata, a su juicio, de una "oportunidad" para reforzar el partido, adaptar el ideario y "ser más grandes".

Y, de la misma forma, ha defendido la estructura "impecablemente democrática" del PP.

Rajoy ha hecho un elogio de la fortaleza del partido y ha agradecido su apoyo en los momentos difíciles y de soledad del Gobierno a la hora de tomar decisiones para hacer frente a la crisis.

Para él, algo bueno debe tener el PP para seguir siendo el preferido por los españoles, pese a haber perdido votos en los últimos años, y para ser el más grande y el que más españoles concentra.

En alusión a la Asamblea de Podemos de Vistalegre, ha subrayado que los afiliados y simpatizantes del PP no caben en una plaza de toros.

Frente a quienes ante "el desconcierto de sus ideas" pretenden hacer creer que sólo lo nuevo es bueno, ha reivindicado los valores y principios que vienen guiando al PP a lo largo de su historia.

"No nos gustan las ligerezas ni las frivolidades. No hay que caer ahora en el adanismo como si fuéramos unos recién llegados", ha añadido.

Eso no evita ponerse al día, pero, según ha precisado, "a nuestro ritmo".

Por eso, ha abogado por "la ética de la prudencia y la ventura de la serenidad en tiempos tan turbulentos" y huir de "revoluciones y sobresaltos".

"Somos un partido que busca concordia y unión, gobernar con prudencia, solvencia y eficacia y que nunca sacrificaremos la eficacia por la imagen", ha garantizado.

De ahí que rechace las "palabras bonitas" y los "gritos" de quienes no tienen en las manos "nada más que aire" y no resuelven problemas. En contraposición a ellos ha defendido plantear siempre la verdad.

Rajoy ha hecho también una cerrada defensa de la unidad de España y del imperio de la ley frente a las aspiraciones independentistas en Cataluña que ha asegurado que no permitirá porque trabajará para que se cumpla la ley.