Rajoy cambia a dos cargos de segunda línea y remodela las áreas sectoriales

Madrid, 11 feb (EFE).- El candidato a presidir de nuevo el PP, Mariano Rajoy, sólo ha provocado dos salidas de la segunda línea de la dirección del PP, José María Beneyto y Susana Camarero, y ha remodelado casi por completa las áreas sectoriales del organigrama.

En comparación con la actual configuración del Comité Ejecutivo Nacional, repiten los principales cargos que Rajoy colocó en el organigrama de la formación en junio de 2015, tras los resultados de las elecciones autonómicas y locales.

Entonces, siempre con María Dolores de Cospedal como secretaria general, el presidente del Gobierno situó a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy, Pablo Casado y a Javier Maroto como vicesecretarios de Organización, Estudios, Comunicación y Acción Social, respectivamente. Se unían así a Javier Arenas, que era y seguirá siendo responsable de Política Autonómica.

"No los he cambiado porque lo han hecho bien, y en esta vida sólo se cambia lo que no funciona; lo que funciona, no", ha resumido Rajoy.

Las principales áreas, por tanto, mantienen a sus dirigentes, pero no así los niveles que hay a continuación, el del coordinador de Organización, ámbito que retiene Juan Carlos Vera, y el de las secretarías ejecutivas.

Salen de este plano de la dirección Beneyto, que era coordinador (sin más atribuciones), y Camarero, hasta hoy secretaria ejecutiva de Formación, a las órdenes de Andrea Levy.

El desempeño de Beneyto queda sin reemplazo, pero el de Camarero recae en César Sánchez, alcalde de Calpe y presidente de la Diputación de Alicante. De este modo, el líder sustituye a una valenciana por un alicantino.

La de Sánchez no es la única entrada en la estructura de dirección del PP, ya que también se incorpora a ella Antonio Román para ejercer las funciones de secretario ejecutivo de Política Local, por lo que se encuadrará en el área que dirige Arenas.

Román es alcalde de Guadalajara y viene a cubrir el hueco dejado por la salida de Manuel Cobo.

Otra de las novedades es la inclusión en el organigrama de Ramón Moreno, diputado por Zaragoza, éste para coordinar la presencia del PP en el exterior. El área estaba huérfana desde la marcha de Alfredo Prada.

Aparte de la tesorera, que sigue siendo Carmen Navarro, el presidente ha dejado en sus puestos a Juanjo Matarí, mano derecha de Arenas para los asuntos autonómicos; a Vicente Tirado, hombre de confianza de Cospedal; y a José Ramón García-Hernández para coordinar las relaciones internacionales de la formación.

En el tercer escalón de la dirección del PP, el de las secretarías sectoriales, aparecen más cambios, y de hecho únicamente repiten Álvaro Nadal, el ministro de Energía que conserva el ámbito de Economía, y Sandra Moneo, que no se mueve del departamento de Educación e Igualdad.

Todo lo demás lo renueva Rajoy: la Secretaría de Sanidad y Asuntos Sociales pasa a la ministra Dolors Montserrat, a la que acompañará desde la Secretaría de Agricultura Isabel García Tejerina. Montserrat deja fuera del área a José Ignacio Echániz, exconsejero en este ramo del Gobierno que presidió Cospedal en Castilla-La Mancha.

De esta manera, el presidente incorpora a su dirección a tres miembros de su Gobierno; serán los únicos con tareas de coordinación en el partido y con la consiguiente compatibilidad.

Los sectores de Cultura y Participación Social son para Emilio del Río, que releva a José María Lasalle; Nuevas Tecnologías se deposita en Víctor Calvo-Sotelo; y Justicia y Libertades Públicas tendrá nueva titular en Mari Mar Blanco, de forma que sustituye a Iñaki Oyarzábal, hombre fuerte del PP vasco de Alfonso Alonso. Yolanda Bel asumirá una nueva secretaría sectorial de Mujer.

Joaquín Calvo y Alejandra Vilalta continuarán como responsables de la Emigración.

Todos ellos formarán parte del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que se estrenará mañana antes del acto de clausura del congreso.

Y se unirán a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, así como a los portavoces parlamentarios: Rafael Hernando, Xosé Manuel Barreiro y Esteban González Pons.

El secretario general del PP europeo, Tono López Istúriz, figurara en ese Comité, al igual que la presidenta y secretario general de Nuevas Generaciones, el comisario europeo Miguel Arias Cañete y el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Pedro Agramunt.

Los presidentes autonómicos y del partido a escala regional engrosan la lista.

El listado de los vocales ofrece bajas y altas. Entre las primeras, Ana Botella, Ignacio González, José Manuel García-Margallo, Juanjo Lucas, Gerardo Camps o Federico Trillo, que era vocal de libre designación aunque llevaba años sin asistir al Comité.

Entre las altas, José Luis Ayllón, el guipuzcoano Borja Sémper, el diputado murciano Teodoro García o la secretaria general del PP andaluz, Dolores López.