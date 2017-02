Rajoy, reelegido sin fisuras, mantiene a Cospedal como número dos del PP

Madrid, 11 feb (EFE).- Mariano Rajoy ha revalidado hoy su liderazgo en el PP con el apoyo del 95,65 por ciento de los compromisarios del XVIII congreso de su partido, ante quienes ha desvelado que María Dolores de Cospedal seguirá como su número dos y que recupera para Fernando Martínez Maillo el cargo de coordinador.

Rajoy, único candidato a presidir el partido, ha evitado filtraciones previas y ha sido en su intervención ante el plenario del congreso cuando ha dado a conocer las personas con las que contará a partir de ahora en la cúpula popular.

Un listado marcado por la continuidad y que como novedad más destacada incluye sumar al cargo que hasta ahora ostentaba Maillo, el de vicesecretario de Organización, el de coordinador.

El debate existente en el congreso sobre la acumulación de cargos y que se dirimió ayer con un rechazo a la enmienda que proponía explícitamente que Cospedal no pudiera mantener todas las responsabilidades que aglutina en la actualidad, dejó las manos libres a Rajoy para que la ratificara como su secretaria general.

El anuncio de su ratificación ha ido seguido de una larga ovación de los compromisarios que ha obligado a la ministra de Defensa a levantarse de su asiento, llevarse su mano al corazón como muestra de agradecimiento y volver a sentarse mientras apenas podía contener la emoción.

También ha confirmado Rajoy en sus puestos a todos los miembros del comité de dirección, de forma que mantiene como vicesecretarios a Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy.

"Son los que había, no los he cambiado. Lo han hecho bien, y en esta vida se cambia lo que no funciona; lo que funciona, no", ha subrayado el presidente del Gobierno tras anunciar su decisión.

Ha sido al final de su discurso en el que ha pedido el apoyo de los compromisarios cuando ha dado todos los nombres.

Primero el de los vocales de su próximo comité ejecutivo nacional y después de los miembros de su comité de dirección, para completar la lista de los elegidos con los que también formarán parte de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos.

Rajoy ha explicado que ha procurado "armonizar experiencia con novedad", aunque siempre con un "listón muy alto en capacidad", dijo.

Además, ha agradecido su labor a quienes dejan la dirección popular, entre ellos José María Beneyto y Susana Camarero.

El reelegido líder del PP, quien será mañana el encargado de clausurar el congreso que están celebrando los populares en la Caja Mágica de Madrid, ha agradecido tras la votación el "cariño y la generosidad" con la que siempre le ha tratado el partido.

"Y puesto que soy un ser humano, esto realmente me emociona", ha añadido.

Antes, en su intervención para pedir el apoyo a su candidatura, había aprovechado para hacer una llamada a que se mantenga la unidad en su partido y a integrar en un proyecto común las diferencias que puedan surgir y que nunca deben acabar en enfrentamientos.

"La clave es la integración. Integrar y sumar, y cuanto más arriba se esté en el escalafón, más obligado está a integrar y sumar", ha añadido antes de recalcar que en el PP "no sobra nadie".

Para Rajoy, lo que atrae a cada vez más gente al PP es precisamente que está cada vez "más unido".

Además, ha mostrado su orgullo por ser el presidente del partido y ha expuesto su disposición ante el futuro.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los mandos regionales y provinciales de su partido para que celebren sus respectivos congresos de renovación antes del verano, de modo que empiecen a preparar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.

En la jornada de hoy, el congreso ha aprobado también las cuatro ponencias que se sometían a debate.

Dos de ellas, la económica y administración territorial por un lado y la internacional por otro, han sido avaladas por unanimidad, mientras que las otros dos, la de estatutos y la social, por mayoría.