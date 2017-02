El juez del caso Pujol interroga esta semana a miembros de la Policía de Fernández Díaz tras examinar el último pendrive

12/02/2017 - 11:12

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración esta semana como testigos al director adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, Eugenio Pino, y al ex responsable de Asuntos Interior Marcelino Martín Blas. Los dos fueron altos cargos de la Policía durante la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El 16 de febrero tomará testimonio a Eugenio Pino y un día después al comisario Marcelino Martín Blas al objeto de que, en una pieza separada de la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol, aclaren la procedencia de una serie de documentos aportados a esta causa. Antes, el martes día 14, se procederá al volcado y análisis del dispositivo de memoria pendrive hallado recientemente.

Se trata del pendrive Toshiba de 8 Gb de capacidad que halló el inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), "ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho".

El juez de la Mata y la fiscal Belén Suárez llevan semanas tratando de esclarecer la procedencia de una serie de supuestas pruebas sobre el caso Pujol aportadas por la Policía, debido a las contradicciones entre las versiones de los agentes implicados en la investigación, entre ellos el propio Eugenio Pino, máximo jefe operativo desde 2012 hasta junio de 2016.

DENUNCIA DEL DIRECTOR DE MÉTODO 3

Las dudas sobre el trabajo policial motivaron la apertura de una pieza separada en la que el juez de la Mata se ha servido también de la denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Según la versión de éste, los policías simularon haber accedido a su ordenador personal para obtener unas pruebas, a pesar de que él nunca ha tenido información sobre Pujol.

El juez de la Mata ha citado el 23 de febrero a dos exdetectives de Método 3, Julián Ángel Peribáñez Rius y Antonio Tamarit Febrero. Ambos declararán como testigos al ser identificados por el que fuera su jefe, Francisco Marco, como los empleados que, en connivencia con agentes de la Policía, aportaron pruebas falseadas sobre el caso Pujol.

Francisco Marco considera que Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas (el encargado, según Pino, de custodiar la información sobre Pujol) incurrieron junto a otros policías y los dos exempelados de Método 3 en un delito de falsedad, revelación de secretos y malversación.

Las citaciones del juez de la Mata se comunicaron la misma semana en la que el que fuera 'jefe' de la Policía en la etapa de Fernández Díaz, Eugenio Pino, concediera una entrevista en 'El Mundo' en la que defendió el "servicio al Estado" de la anterior cúpula policial, mencionando expresamente el pendrive del caso Pujol.

En dicha entrevista, Eugenio Pino reconoce que fue el responsable de ordenar "varias veces" a sus brigadas en la Policía que detuvieran a los miembros de la familia de Pujol, algo que no se hizo porque, según él, "los jueces son muy garantistas". Además, desveló que se habían usado fondos reservados para pagar a "algún colaborador".

ENTREVISTA DE EUGENIO PINO

Pino también se refirió a la participación "no determinante" en las investigaciones sobre Cataluña de Marcelino Martín Blas y de otro comisario ya jubilado, José Manuel Villarejo. 'El Mundo' publicó unas notas de este segundo policía, no aportadas en la causa sobre Pujol, en las que aludía a la supuesta mediación del CNI para evitar que Jordi Pujol fuera investigado, a cambio de que el expresidente catalán no revelara información sobre el Rey Juan Carlos.

Martín-Blas y Villarejo están enfrentados en la actualidad en los tribunales por una grabación relacionada con el caso del 'pequeño Nicolás' entre policías y agentes del CNI.

El pasado miércoles, desde el Congreso y a preguntas de los periodistas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se desentendió de la etapa de Eugenio Pino y de sus declaraciones públicas. "Las declaraciones no están hechas por un comisario sino por una persona jubilada y fuera de la Policía", comentó.

El titular del Interior aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo al nuevo DAO desde el 31 de enero, Florentino Villabona, cuya una de sus primeras decisiones de relevancia ha sido cesar a un histórico como el comisario Enrique García Castaño al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y luego ordenar la disolución de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que creó Eugenio Pino para investigar casos envueltos en la polémica.