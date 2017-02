Rajoy desea "mucha suerte" a Pablo Iglesias y Santamaría le da la "enhorabuena"

12/02/2017 - 14:26

No se pronuncian sobre cómo puede afectar al PP la elección de éste frente a Errejón: "Nosotros ahí no tenemos nada que decir"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha deseado "mucha suerte" a Pablo Iglesias y la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha dado la "enhorabuena", pero ninguno ha querido pronunciarse sobre cómo afecta la elección de éste en el Congreso de Podemos frente a Íñigo Errejón.

Ambos han realizado estas declaraciones al término del XVIII Congreso del PP que se ha celebrado en la Caja Mágica de Madrid desde el viernes.

Al ser preguntado por la victoria de Iglesias, Rajoy ha asegurado que en esos temas "respeta" lo que digan quienes tienen que tomar la decisión. "No tengo nada que decir", ha exclamado y en otro momento ha precisado que él "ahí" no interviene.

Y sobre si le perjudica al PP que no haya ganado Iñigo Errejón, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que al PP sólo le perjudica él mismo si no hacen las cosas bien y no cumple con su obligación. Pero ha dejado claro que van a "hacer las cosas bien".

Tampoco ha querido responder al ser preguntado si las cosas serían más fáciles con Errejón, y ha insistido en que no cree nada más que en el trabajo que hagan en su partido que es su obligación,

Unos minutos antes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también había dado la "enhorabuena" a Pablo Iglesias al ser preguntada por los periodistas que estaban cubriendo el Congreso del PP.

Santamaría ha precisado que respeta las decisiones del resto de partidos. "Le damos la enhorabuena y espero que en esta nueva etapa ayuden a contribuir a la estabilidad y al buen hacer", ha precisado.

Ante la pregunta de si perjudica o beneficia al PP que haya ganado Pablo Iglesias frente a Iñigo Errejón, ha dicho que lo que beneficia a los populares es estar unidos y fuertes como están. "El resto toman sus decisiones y nosotros ahí no tenemos nada que decir", ha señalado.

Al igual que Rajoy, no se ha querido pronunciar sobre si la interlocución será más difícil y ha explicado que no conoce a ninguno de los dos lo suficiente como para poder apreciar la diferencia. "Nosotros no nos guiamos por las personas, nos guiamos por los partidos políticos", ha aclarado.

Santamaría también fue preguntada sobre si con este congreso se acababa el aznarismo y la vicepresidenta se ha limitado a decir que el equipo que sale de este cónclave "combina muy bien". Se trata, prosiguió, de "gente con muy buena experiencia, gente que entra nueva y ahí es donde está siempre el acierto, el conseguir esa dinámica de experiencia, de juventud, ganas de trabajar y hoy ha sido también el aplauso tanto al presidente José María Aznar como a quienes han formado parte de nuestro partido en otro tiempo".