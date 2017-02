El abogado de Artur Mas: "El independentismo no tiene remedio"

Artur Mas, en su declaración ante el tribunal. Imagen: EFE

Javier Melero es el abogado de confianza de CDC desde hace años, y ha sido el elegido por Artur Mas para dirigir su defensa en su proceso por la consulta del 9N.



A pesar de esto, Melero se considera un catalán moderado totalmente ajeno al mundo independentista en el que se ha visto inmerso por el giro del partido de Mas en los últimos años. "Creo que en el catalanismo moderado solo quedo yo. Sigo en el mismo sitio. Los demás se han ido", asegura al diario El Mundo.

"El independentismo no tiene remedio. Ya están ganando", asevera el letrado.

Melero llegó a participar en el proceso de fundación de Ciutadans, cuando aún Albert Rivera ni siquiera era presidente. Posteriormente, decididió retirarse para no salirse de la posición discreta que entiende se le exige como abogado."A algunos se nos han revuelto las tripas al verle defendiendo a Mas", ha reconocido uno de sus ex compañeros de la formación que hoy lidera Rivera.

En la actualidad, ha acabado representando a Artur Mas. "Soy como el cirujano, que no pregunta al paciente cuál es su ideología", explica, especificando que su función ante el tribunal no es otra que dotar de estrategia jurídica la versión de los hechos de su cliente, en este caso, el ex president.