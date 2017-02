Cirujano por aclamación: Iglesias y la amputación indolora

La conclusión de casi todos es que ganaron los 'malos': Rajoy y Díaz

Pablo Iglesias, tras su aclamación en Vistalegre II. Imagen: EFE

A estas alturas, puede que no quede frase grandilocuente, adjetivo inflamado o adverbio pomposo que logre puntear el erizado vello de la militancia podemita tras un fin de semana de emociones previsibles y encontradas en una plaza de toros de Carabanchel. Iglesias se hace con el control total de Podemos.

No hubo morlacos por Vistalegre, pero ni falta que hacían. Tras la esperada borrachera de "unidad, humildad, purga, purguita y purgaza", toca afrontar la resaca con la cabeza fría y el dedo caliente. Después del inevitable colocón de "atrincheramiento, aplastamiento y arrase" 'pablista' celebrado por toda la política española y su aparato mediático una vez restado el tercio interno de fieles a Errejón, no queda otra que asumir las consecuencias.

La política real, la que empieza y acaba en los partidos, va de ganar y de perder, para desgracia de los perdedores y, casi siempre, de la ciudadanía. Pablo Iglesias ha ganado. Errejón ha perdido. Ahora hay que 'acordar' la capitulación. Y la cirugía será más importante que el accidente. Amputar el miembro sobrante sin dolor y sin traumas.

Los malos

La conclusión de casi todos, para variar, es que en Vistalegre II, la película ganaron los de siempre. O sea los malos. O sea, Mariano Rajoy y la gestora del PSOE. O sea, el PP y Susana Diaz. Lo demás es circunstancial. Que Podemos, al menos el Podemos capitaneado por Pablo Iglesias, se va a convertir irremediablemente en poco más que una Izquierda Unida fuerte y que todo se va a ir al garete en menos que canta un gallo, con las heridas abiertas, la crisis encauzada hasta nuevo aviso y la espuma retirada. Toda esa cantinela.

Ya está la izquierda haciendo lo que mejor sabe hacer: coserse la espalda a puñaladas. El tonito, además, está muchas veces trufado de un aire triunfalista que conviene poner en perspectiva, como contrapunto a la genérica conclusión de "la oportunidad perdida" con Errejón y la transversalidad. De la inevitabilidad de todo lo demás.

Lo personal

Con obsesión sintética, se puede decir que Podemos es un partido político con apenas tres años de vida en el que parte de la juventud española con inquietudes sociales de algún tipo encontró acomodo dentro del sistema e, incluso, una manera de ganarse los garbanzos de la noche a la mañana.

Un desembarco generacional en los sillones de poder sin curso de iniciación y alejado de las paradójicamente vetustas juventudes del resto de partidos. También fue la oportunidad soñada por una suerte de figuras conocidas en los ambientes urbanos de la izquierda eternamente perdedora, que asumieron liderazgos naturales y exageradamente mesiánicos.

Llegaron los cargos y el reparto del poder, y tras la efervescencia de las elecciones, una vez aterrizados en la realidad, de repente todo se volvió "personal", como si algo, no ya en esta vida, si no en el funcionamiento de los grupos humanos de cualquier índole, pudiera no serlo. Como si el factor personal no estuviera presente en los líos de Ferraz o en el pseudocongreso del PP y en sus tramas de poder interno.

La diferencia está en que Podemos ha pasado de mearse en los pañales a afeitarse el bigote de la noche a la mañana, y todo se ha retransmitido en riguroso directo. A la manifestación de esas diferencias, torpemente interpretadas y manejadas por casi todos, se unió la magnificación de las mismas y su puesta en valor como algo genuino porque, cuando eres padre primerizo, te acercas cada cinco minutos a la cuna a comprobar si el bebé respira.

Sin embargo, y a pesar de los pesares, Podemos se hace mayor a golpe de votación de cientos de miles de militantes. Con un debate político a la vista de todos. A cara de perro. Algo de lo que, al menos de momento, no puede presumir el resto de partidos. Con todos sus defectos, que son muchos, Podemos abre camino.

Ahora, Pablo Iglesias, con todo el poder (re)conquistado, tiene por delante la tarea de volver a unir a su partido en torno a objetivos comunes, procurando no echar sal a una herida que tendrá que tratar de cerrar de alguna manera si quiere que el adolescente se convierta definitivamente en adulto. Cercenar uniendo, cosa complicada. Nadie dijo que fuera a ser fácil.