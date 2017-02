Ana Mato dice que su marido pagaba la decoración de los cumpleaños y no "un tercero"

Asegura que la decoración de sus fiestas la pagaba Sepúlveda

La exministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado hoy ante la sede de la Audiencia Nacional que ella nunca recibió regalos de la trama 'Gürtel'. Mato está acusada de ser partícipe a título lucrativo de los regalos que presuntamente la red realizó a su exmarido, el que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda. La 'peineta' de Pablo Crespo antes de entrar al juicio por 'Gürtel'.

Entre los obsequios se encontrarían varios complementos de Louis Vuitton por el valor de 610 euros pagados, presuntamente, por Francisco Correa, viajes y hasta tres celebraciones de cumpleaños de sus hijos junto al pago de la celebración de una comunión.

Mato explicó al respecto que ella se encargaba de organizar los cumpleaños pero que dejaba en manos de su marido la decoración y la animación de la fiesta. Así, ha recordado que uno de los cumpleaños tenía como motivo el Jardín de las maravillas de Alicia. "En lo que se refiere a la decoración de las celebraciones infantiles de las que estamos hablando aquí, se las encargué al señor Sepúlveda y por tanto era él el responsable, nunca pensé que lo pagara un tercero", aseveró. Mato añadió que sólo se trataba de globos y merienda.

Preguntada respecto al famoso vehículo que la red presuntamente regaló a su marido, la exministra quiso dejar claro que, aunque ella y Sepúlveda estaban casados bajo el régimen de bienes gananciales, cada uno era independiente económicamente y se encargaban a medias de distintos gastos. Así, Mato espetó que ella se pagó siempre su propio vehículo y por tanto dio "por hecho" que su exmarido se pagaba también su coche.

"El vehículo corresponde pagarlo a quien se lo compra. Siempre he dado por hecho que cuando uno se encarga de contratar algo, los gastos que corresponden los paga él mismo, no un tercero", aseguró. "Si se lo hubieran regalado a él, a mí no me han regalado nada", sentenció.

En lo que respecta a los gastos familiares, la exministra relató ante la Sala de la Audiencia que siempre ha pagado los gastos de la casa y de sus tres hijos a medias con su expareja. "He trabajado toda mi vida y siempre he sido independiente económicamente", dijo. "El colegio lo pagaba yo, por ejemplo, pero uno se hacía cargo de unas cosas y otro, de otras", dijo en referencia de los gastos de luz, agua, gas o comida.

Finalmente, Mato también aseguró que conoce al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, porque trabajó para el partido durante mucho tiempo. La exministra de Sanidad está acusada de beneficiarse de 28.467 euros de la trama por los viajes, regalos y las celebraciones que presuntamente pagó de la trama. Ésta es, precisamente, la misma cuantía que la Fiscalía Anticorrupción le exige como fianza.

El PP se niega a declarar

Por otro lado, el abogado del PP Jesús Santos, en calidad de representante legal del partido, ha optado este lunes por no declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). Se ha remitido a su escrito de defensa y las manifestaciones que ya realizó durante la fase de cuestiones previas, en la que se adhirió a la petición de nulidad de la causa.

"Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, escrito de alegaciones, y las que realizamos en las cuestiones previas sobre el fondo de este procedimiento", ha destacado Santos que se sumó al inicio del juicio a la solicitud de anular el procedimiento al entender que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son "ilegales" y que las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción son "ilícitas y delictivas".

La fiscal Concepción Sabadell ha calificado su actitud como "evasiva" y "resistente" y ha expuesto que, para el Ministerio Público, la negativa del partido a contestar preguntas equivale a una confesión. "Se le tiene como confeso", ha advertido durante su intervención.

El PP se ha sentado este lunes ante el tribunal para responder por los delitos cometidos presuntamente por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, al beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas en los municipios que dirigían.

Anticorrupción fijó para la formación política el pago de un fianza de 245.492 euros que corresponde a los 111.864 euros que obtuvo Sepúlveda -que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión- de la 'Gürtel', relativos a los gastos de la campaña municipal de 2003; y a los 133.628 euros con los que Ortega -para el que Fiscalía solicita 50 años y cuatro meses de cárcel- benefició a la formación política municipal con 133.628 euros, según indica su escrito de acusación.

El abogado de la formación Jesús Santos también subrayó en la fase de cuestiones previas que por estos hechos deberían responder los grupos municipales y no el PP en sí.

El PP tiene una condición en esta causa "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, dijo Santos, al tiempo que enfatizó que el PP no ha tenido "participación alguna" en los hechos que se le imputan, ni se conoce "el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad llevada a cabo por los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y las empresas de Francisco Correa.