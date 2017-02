Así puso en apuros a Echenique un militante de base de Podemos en pleno Vistalegre II

La política, además de para sentirse muy democrático y libertario, debe servir para solucionar los problemas de la gente. En Podemos no veo más que narcisismo y eslóganes vacíos. Qué diferencia con el pensamiento político de izquierdas que conocí en la Transición, en revistas como El Viejo Topo y en libros como Eurocomunismo y Estado. No comparto estas ideas, pero al menos me gusta que sean ideas, no fachada