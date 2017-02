Podemos Euskadi aboga porque Errejón siga como portavoz y secretario político

13/02/2017 - 10:31

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, cree que Iñigo Errejón debería seguir en primera línea de Podemos y le gustaría que siguiera ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario y secretario político, a pesar de no haber triunfado sus tesis en Vistalegre II. La líder de la formación morada en Euskadi ha añadido que, tras esta asamblea, se han dado "pasos" en la descentralización del partido y Podemos Euskadi va a tener "mayor autonomía" para "tomar sus propias decisiones".

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha afirmado que tienen que estar "muy orgullosos" porque el de este fin de semana ha sido un "debate político" y no como el que se vivió en las últimas semanas en el que "solo parecía que se hablaba de caras y, en términos completamente, personales".

"Creo que ha habido muchas propuestas sobre la mesa y se han escuchado voces muy distintas. El dato de participación es cómo para sentirse muy orgullosos, hemos vuelto a dar un ejemplo de democracia este fin de semana", ha añadido.

Alba espera que el Podemos que ha salido de Vistalegre sea "más útil" para el conjunto de la ciudadanía porque llevan muchos meses "mirando demasiado hacia dentro y demasiado poco hacia afuera". "Yo espero que salga un podemos más democrático y, sobre todo, mucho más útil, que se dedique a hacer política hacia fuera".

ERREJON

En relación a la figura de Iñigo Errejón, apoyado por Podemos Euskadi, ha indicado que lo que han demostrado los resultados es que hay una organización que es "tremendamente plural" en la que conviven "sensibilidades muy diversas y proyectos muy diversos".

"Y en lo que consiste la democracia, al fin y al cabo, es que cada cual defienda el proyecto que cree mejor y luego reme por el proyecto que le mayoría haya considerado mejor", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que le gustó "muchísimo" el discurso de cierre de asamblea de Pablo Iglesias que "hablaba de humildad, por un lado, de remar todos juntos por el proyecto compartido".

"El debate de estas últimas semanas, precisamente humilde no ha sido y tenemos que dar ejemplo en otro sentido. Ahora, al fin, tenemos la oportunidad de dejar de hablar de nosotros mismos, de dejar de mirarnos al obligado y trabajar para la ciudadanía", ha añadido.

Preguntado si, con estos resultados, cree que Iñigo Errejón debería seguir en primera línea de Podemos, Alba ha indicado que "por supuesto que lo cree". Alba ha señalado que, "evidentemente, nadie es imprescindible" y ha asegurado el reto que tienen es "construir una fuerza política que pueda seguir adelante independientemente de las personas que la conforman e independientemente de que quienes estemos ahora en primera línea dejemos de estarlo".

"Pero creo que Iñigo Errejón ha demostrado que es una persona muy necesaria en Podemos, que está haciendo un grandísimo trabajo tanto como portavoz del grupo parlamentario como de secretario político y a mi me gustaría que pudiera seguir haciendo ese trabajo. En cualquier caso, esa es una decisión que tendrá que tomar la nueva dirección", ha agregado.

Respecto a si sería contradictorio que siguiera en la portavocía del Congreso cuando no ha salido adelante su proyecto, ha afirmado que sería "muy coherente" con el discurso de cierre de Iglesias que apostaba "por la unidad".

"Y no podemos entender la unidad, sin entender que es una unidad en la pluralidad porque, vistos los resultados, hay gente muy diversa conviviendo en Podemos y tenemos que convertir eso en una fortaleza, en una riqueza, no en una debilidad. Ahora no toca acabar con la diferencia, sino utilizarla para hacernos más grandes y más fuertes", ha señalado.

PODEMOS EUSKADI

Alba no cree que ella puede ser cuestionada tras haber apoyado a Errejón y considera que es "todo lo contrario" que Podemos Euskadi sale "fortalecido de este proceso". "Fortalecido porque pudo hacer aportaciones a este debate y creo que se ha escuchado la voz de Podemos Euskadi y fortalecido porque los documentos apuestan porque tengamos mayor autonomía para tomar nuestras propias decisiones", ha señalado.

La responsable de Podemos Euskadi cree que ahora toca "adaptar la organización a la nueva realidad política y organizativa de Podemos en el conjunto del Estado".

"También tendremos que adaptarla en Euskadi, también tendremos que adaptarla en Euskadi. En cualquier caso, teníamos previsto en estos próximos meses después de Vistalegre tener un debate de ámbito autonómico para actualizar nuestra hoja de ruta política y creo que va a ser una buenísima oportunidad para aprovechar esta nueva herramienta que tenemos ahora, esta nueva herramienta que es el nuevo Podemos y ponerla al servicio de la ciudadanía vasca", ha agregado.

Preguntado por el mensaje de la senadora vasca Pilar Garrido que cree que estos resultados deberían hacerle reflexionar, ha indicado que está "absolutamente de acuerdo" con que ahora tienen la oportunidad de "readaptarse a esta nueva realidad que es más democrática y está más descentralizada".

Ante la reclamación de Podemos Euskadi de una mayor descentralización, Alba ha respondido que sí y que todos los documentos avanzaban "en términos de democratización y descentralización". En este sentido, cree que se "dan pasos" y Podemos Euskadi va a tener "mayor autonomía" de la que tenía hasta ahora para "tomar sus propias decisiones en lo que Euskadi respecta".