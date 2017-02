Rajoy señala como una prioridad en Cataluña que la Generalitat se libere "del chantaje y la amenaza" de la CUP

13/02/2017 - 10:53

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado de "muy peligroso" y "terrible" que la Generalitat de Cataluña esté "chantajeada y amenazada" por la CUP y ha señalado como una "gran prioridad" que el gobierno autonómico deje de depender de ese "grupo de extremistas".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que desconoce si habrá un adelanto electoral o no en esta comunidad pero que ve prioritario que la Generalitat no esté sujeta a la CUP cuando la gobierna además, ha dicho, una formación política "que representó siempre a la burguesía catalana".

"Y no me refiero sólo al tema de la independencia, sino también a que puede haber un cambio en el modelo económico y social de Cataluña que puede llevar a una situación que no sería buena para nadie", ha agregado.

SIN GRITOS

Mariano Rajoy ha admitido que la situación en Cataluña es uno de los asuntos que más le preocupan porque hay dirigentes en el Parlamento autonómico y en la Generalitat que han entrado "en una dinámica disparatada que no va a ninguna parte".

Frente a ellos, ha explicado que el Gobierno debe ser "contundente en el fondo" y no en las formas, en la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley, "ni dando gritos ni metiéndonos unos con otros".

"Las leyes y las instituciones funcionan, eso es lo que nos tiene que preocupar", ha añadido en respuesta a quienes piensan que la actuación del Ejecutivo no es lo suficientemente contundente. "Hay quien sostiene esa posición, pero hay que ser contundente en el fondo", ha insistido.

PRIMERO, LA LEY

El presidente del Gobierno ha reiterado que su primera obligación es exigir el cumplimiento de las leyes porque "es impensable" debatir cuáles se respetan y cuáles no, en qué parte sí y en qué parte no. La Constitución no contempla un referéndum de independencia y él apuesta por no cambiarla para admitir una consulta y abrir la puerta a la secesión catalana: "Estamos mejor juntos".

Como ya adelantó este domingo en su discurso ante el XVIII Congreso Nacional del PP, la estrategia del Gobierno en Cataluña, además de defender la legalidad vigente, será tratar de evitar que la Generalitat esté en manos de "extremistas", que las instituciones non estén al servicio del independentismo y recuperar la cohesión social, "que se ha roto en Cataluña".