Rajoy niega que se ofreciera ante Trump como mediador y dice que destacó la "buena interlocución" con América Latina

13/02/2017 - 10:54

Asegura que él no critica a ningún presidente "salvo que sea un genocida y haga ataques contras las personas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que en la conversación "cordial" que mantuvo la pasada semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ofreció como mediador de América Latina, y ha recalcado que lo que lo él dijo es que España tenía una "buena interlocución" con América Latina. A su juicio, es "razonable" que él haga ver a otros países la "importancia" que tiene España.

"Yo no me ofrecí como mediador de nadie, ni de América Latina. Es verdad que eso lo hemos visto publicado y probablemente no nos explicamos nosotros bien. Yo dije que yo tenía una buena interlocución en América Latina y tenemos una historia que nos une, afectos compartidos, lazos de toda suerte y muy buenas relaciones", ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Así, ha señalado que España es el segundo país del mundo que más invierte en América Latina después de Estados Unidos, está en la UE y tiene unas "magníficas relaciones" con los países del norte de África. "Eso convierte a España en un país que, sin duda alguna, puede ayudar a resolver muchos de los problemas que hay en el contexto internacional. Yo creo que es razonable que diga cuál es la posición de España y haga ver la importancia que tiene España", ha indicado.

TENER BUENA RELACIÓN CON EEUU

El jefe del Ejecutivo ha recordado que con Trump habló de la situación económica de España y de Estados Unidos, del 'Brexit', del futuro de Europa y de la cooperación en materia de seguridad y defensa. "Fue una entrevista cordial y yo le dije que nosotros queríamos tener una buena relación (con EEUU) como es natural", ha dicho.

En este punto, ha señalado que hay asuntos en los que las posiciones pueden ser "distintas", ya que, según ha dicho, su Gobierno está a favor del libre comercio y de que se cumplan los acuerdos del clima. "Pero bueno, eso es normal en las relaciones internacionales", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

Rajoy ha resaltado que el presidente del Gobierno de España tiene como obligaciones llevarse "bien con todo el mundo", "no generar dificultades y problemas" y "defender los intereses de su país". "Pero yo ni critico ni al presidente de EEUU ni al presidente de Rusia ni al presidente chino ni al presidente de ningún país porque no tiene sentido salvo que sea un genocida y haga ataques contra las personas y los seres humanos", ha dicho.

Así, ha insistido en que él tiene que mantener una "posición razonable" y ha admitido que habrá cosas en las que estén de acuerdo y otras con las que no. "Esto es la vida misma, pero mi obligación es defender los intereses de España y eso requiere buenas relaciones con todos", ha abundado el presidente del Gobierno.

ELECCIONES EN FRANCIA, ALEMANIA Y HOLANDA

Ante las elecciones que se celebrarán este año en Francia, Holanda y Alemania, Rajoy ha confiado en que esos comicios los ganen partidos que creen en el proyecto europeo y estén dispuestos a trabajar por ello, para que no pase lo que ha ocurrido en Reino Unido. En su opinión, es "importante" que esas citas con las urnas se "resuelvan bien".

Tras recordar que ahora se cumplen 60 años del Tratado de Roma, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que tanto en Francia como en Alemania, países "capitales" en Europa, "las cosas van a ir bien". En su opinión, el proyecto europeo es el mejor proyecto y la mejor operación política que se ha hecho en siglos y hay que apostar por él.