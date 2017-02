Rajoy dice que el PP está haciendo "mejor las cosas" contra corrupción y que lo que se juzga ahora es de hace 10 años

13/02/2017 - 11:23

Defiende actuar para resolver la lentitud de la Justicia porque Gürtel empezó a instruirse en 2009

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que el Partido Popular está haciendo "mejor las cosas" contra la corrupción y se ha mostrado dispuesto a escuchar propuestas de otros partidos para ser más eficaces y combatirla mejor. Eso sí, ha destacado que muchos de los casos que ahora se están juzgando se produjeron hace "10 años o más".

Así se ha pronunciado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la declaración de la exministra Ana Mato este mismo lunes en la Audiencia Nacional por Gürtel, la primera sentencia sobre este mismo caso sobre contratos de Fitur y que condena a prisión, entre otros, a Francisco Correa, o los 6,8 millones que podría haber defraudado el exvicepresidente Rodrigo Rato.

Rajoy ha afirmado que "por supuesto" que pueden "hacer algo más" para luchar contra la corrupción, si bien ha recalcado que han hecho "mucho" estos años, impulsando medidas y reformas legislativas. Dicho esto, ha recalcado que "buena parte" de esos casos que ahora se ven en los tribunales se han producido "hace 10 o más años".

LA GERENCIA DEL PP, "MÁS PROFESIONALIZADA"

"Hemos tomado muchas decisiones, que afectaron a personas. Ahora ya no están en el PP. Hemos modificado muchas leyes que hemos presentado a las Cortes Generales y creo que como partido estamos haciendo mejor las cosas", ha señalado, para añadir que la gerencia del PP está ahora "mucho más profesionalizada" y él está "muy tranquilo".

En este punto, Rajoy se ha mostrado abierto a "considerar cualquier propuesta" que se le haga para luchar contra la corrupción y casos de ese tipo no se vuelvan a repetir porque han hecho "mucho daño" a su partido. "Hay que intentar que esto no vuelva a suceder nunca más en nuestra historia y que el debate político se produzca sobre ideas, sobre formas de entender las cosas y sobre propuestas, y no sobre estos asuntos que molestan mucho, y con razón, a la inmensa mayoría de los españoles", ha manifestado.

Ante la lentitud de la Justicia, el propio Rajoy ha admitido que hay un viejo aforismo en derecho que dice que "justicia retrasada, justicia denegada", ya que "a veces" resulta "sorprendente" y es "muy molesto" ese retraso en juzgar. Así, ha indicado que el caso Gürtel se comenzó a instruir en enero de 2009, "hace ocho años", y "algunos casos" se produjeron "hace 17 o 18 años".

"Por tanto, esto tenemos que hacer algo entre todos", ha subrayado, para agregar que él no le "echa solo la culpa" a los jueces porque intervienen muchos actores en un proceso. En este punto, ha señalado que se va poner en marcha una subcomisión en el congreso para analizar varios asuntos sobre esta cuestión, entre ellos, como ser "más ágiles para resolver estos temas":