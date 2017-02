El PP votará no a los presupuestos porque son "pura propaganda", dice Aguirre

Madrid, 10 feb (EFE).- El PP votará el próximo miércoles en contra de los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 porque son "pura propaganda" y porque, según la portavoz en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, han prosperado gracias a la "farsa" del PSOE-M, que ha apoyado un "sablazo fiscal" de 200 millones de euros.

Al término de una reunión de su grupo, Aguirre ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que en la negociación de los presupuestos el PSOE-M "por fin se ha quitado la careta" tras la "farsa" en la que ha pasado del "no es no" al "no es sí" y después al "sí sí del sablazo fiscal".

En opinión de Aguirre, lo que sucede es que los socialistas madrileños están en campaña pre-electoral ante el congreso federal de junio y "están todos tomando posiciones".

En este sentido, Aguirre ha añadido que "parece que (la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación) Causapié toma posiciones a favor del señor Pedro nono, del pablismo-leninismo de Podemos".

"Esa opción significa que el PSOE está por la insumisión fiscal, puesto que los presupuestos incmumplen la regla de gasto en 222 millones de euros", ha dicho la portavoz popular.

Aguirre ha dicho que ante esa postura su partido votará no a los presupuestos "porque eso es ilegal y porque son papel mojado, ya que después (el Ayuntamiento) no ejecuta ninguna de las inversiones prometidas y porque es un sablazo fiscal de 200 millones de euros que sacarán a los madrileños".

Con respecto a la votación ciudadana que comienza hoy para decidir qué proyecto podría ser llevado a cabo en plaza de España, Aguirre ha dicho que el mecanismo de votación es un "intento de conseguir una base de datos ideológica de los madrileños".