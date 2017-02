El PDeCAT critica la "beligerancia" de Rajoy y cree que no entiende nada sobre el proceso catalán

13/02/2017 - 14:05

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha criticado este lunes la "beligerancia" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra el proceso soberanista y considera que demuestra que no entiende nada al respecto.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, ha reaccionado así después de que Rajoy advirtiera de que la independencia de Cataluña sería una "amputación terrible, dolorosa y sin salvación", palabras que considera que van en contra del proceso en positivo que plantean desde Cataluña.

"La capacidad de los catalanes de decidir su futuro no va en contra de España, no es una confrontación contra el Estado", ha resaltado Pascal, que cree que Rajoy no entiende que el proceso soberanista está liderado por gran parte de los catalanes y no por cuatro líderes políticos.

"No caeremos en ninguna provocación. Es un ejemplo más de que el Gobierno no ha entendido nada", ha añadido la dirigente del PDeCAT, que también ha acusado a los populares de incumplir con los mandatos europeos en todo lo relativo con el Corredor Mediterráneo.

"La obsesión del Estado para ir en contra de Cataluña le está haciendo daño al mismo Estado", ha sostenido Pascal, que ha anunciado que estudian emprender acciones en el Congreso y en el Parlamento Europeo para forzar al Gobierno central a comprometerse con el Corredor Mediterráneo.