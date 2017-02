Iglesias ve escandaloso que no dimita "este señor de Murcia": "No puede ser que nos gobierne una banda de ladrones"

13/02/2017 - 14:50

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera escandaloso que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no dimita pese a los delitos que se le atribuyen y ha avisado: "No puede ser que estemos gobernados por una banda de ladrones".

"Ahora este señor de Murcia que está imputado y dice que no dimite, esto no puede ser, no puede ser que estemos gobernados por una banda de ladrones y esto la gente lo piensa", ha dicho Iglesias en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Iglesias ha dicho que es "escandaloso el nivel de impunidad con el que opera esta gente", mientras que Podemos es "ejemplar". En concreto, se ha referida a la ex diputada Victoria Rosell, a la que ha calificado como "una juez digna y honesta" que dejó el escaño porque "un ministro mentiroso y corrupto que tenía cuentas y empresas en Panamá mintió sobre ella".

Por todo ello, ha dicho, Podemos no entiende "que el PSOE les entregara el Gobierno" a los 'populares', porque cree que todo ello es "un insulto a los ciudadanos" que "no se puede prolongar más tiempo". "Que haya un presidente de una comunidad autónoma que le imputan por delitos tan graves y que diga 'a mí me da exactamente igual' no puede ser, por eso tenemos que ganarles", ha remachado.