Maura dice que "no se comprendería" que Errejón no sea portavoz parlamentario

Bilbao, 13 feb (EFE).- El diputado vasco y miembro del equipo fundador de Podemos Eduardo Maura ha declarado a Efe que "no se comprendería" que Iñigo Errejón fuera apartado de la portavocía de Unidos Podemos en el Congreso.

Maura, que no se ha presentado a la reelección para el Consejo Ciudadano, ha sostenido que "no se comprendería" que Errejón no siguiera siendo el portavoz parlamentario, cuando ha ejercido el cargo "con el máximo consenso, dentro y fuera", y "está fuera de toda duda" su valía como portavoz.

Respecto a si debe mantener la secretaría estatal de Política, ha dicho que corresponde decidirlo a la nueva dirección y que el propio Errejón ya ha comentado que trabajará donde él mismo y la dirección lo consideren más útil.

"Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo Iglesias de que sería absurdo no contar con un trabajo tan bueno" como el de Errejón, ha añadido el número 2 de Podemos Euskadi.

Ha asegurado que la "unidad" no puede ser "un cántico cada tres años", sino que debe "practicarse todos los días, hay que recoger a todo el mundo y explotar la pluralidad".

"Lo hemos hecho mal antes, ha estado muy personalizado (en Iglesias y Errejón) y con un clima desagradable, pero ha estado bien el fin de semana y hemos aprendido que se ha acabado el momento de hablar de Podemos y que tenemos que hablar de lo que hay fuera" del partido, ha opinado.

El diputado vizcaíno, que fue uno de los redactores del documento de Errejón, ha recalcado que una vez acabada la asamblea estatal los documentos aprobados los asume toda la organización. "El documento político no era el mío, pero lo hago propio porque ante todo somos de Podemos y tenemos los mismos objetivos, eso también es la unidad", ha dicho.

Además, el también secretario de Política de Podemos Euskadi ha considerado que "no es fácil" aplicar en el País Vasco la línea política aprobada en la asamblea estatal de Podemos de Vistalegre II.

Maura ha explicado que las principales cuestiones de la agenda política vasca, como el autogobierno o la convivencia tras el fin del terrorismo, tienen poco que ver con la opción de dar prioridad a la movilización en la calle sobre el trabajo institucional.