Presidente murciano dice que motivo de dimisión debe ser cuando haya imputación formal y ese es su compromiso

14/02/2017 - 9:54

El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha afirmado este martes que "el motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal" y ha defendido que ese es su compromiso. "Por encima de cualquier estrategia partidista creo que hay que exigir que seamos justos", ha recalcado.

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Sánchez, en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, ha vuelto a hacer referencia al auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que el magistrado conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez.

La oposición, en referencia a PSOE y Podemos en Murcia, ha criticado Sánchez, "ve una oportunidad para poder cargarse a un adversario político", por lo que ha pedido a Ciudadanos que "sea justo, porque si tengo la oportunidad de ir a declarar para aclarar, creo que eso no es un motivo de dimisión". "El motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal", ha señalado.

En esta línea, el presidente murciano ha vuelto a insistir en que "nunca y nunca es nunca" firmó nada ni pagó, ni facturó, ni firmó un contrato y no aceptó ninguna de las ofertas que hicieron.

De hecho, ha asegurado que dichas empresas y otras del mismo tipo "estuvieron casi un año permanentemente ofertándonos propuestas y ni con estas ni con otras se firmó nunca ningún tipo de contratos".

Sánchez, que ha confesado que desconocía la existencia de una trama detrás de éstas, ha incidido en que "nunca" trabajaron en algo de su responsabilidad.

"No se ha pagado un presupuesto, ni se ha pagado una factura, ni se ha firmado un contrato. Nada, absolutamente nada", ha dicho Sánchez, quien ha desvelado que no sale de su asombro por este auto, "porque no hay nada, pero ni ahora ni nunca".

A pesar de que "durante casi un año estuvieron insistiendo", Sánchez ha defendido que si hubieran querido hacer algo, "en ese tiempo hubiésemos tenido oportunidad".

El auto del juez "habla de una supuesta intención de la empresa de hacer esos supuestos trabajos y cargarlos a la partida de formación que tenía la Consejería", explica Sánchez, quien ha presentado un certificado oficial que "acredita que en esa etapa no existía partida de formación en la Consejería. Ése certificado y otros 12 certificados oficiales".

Unos certificados que, según dice, "acreditan que ni se pactó, ni se acordó, ni se firmó, ni se pagó nada ni para este trabajo ni para cualquier otro".

Preguntado sobre si el juez Velasco está imputando un presunto delito de pensamiento o de intención, Sánchez imagina que "esa es la intención que tenía. Solo escucho y cuatro fiscales jefe opinan que no se firmó nada, que no hubo ningún tipo de contrato".

De manera que considera que sólo "se nos puede acusar de haber escuchado ofertas. Se nos dice a los políticos que tenemos que recibir a todo el mundo y solo escucho y luego tomo decisiones".

En este caso, recuerda, "la decisión fue no hacer nada pero y no solo el fiscal Anticorrupción, sino que él y cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo penal del Tribunal Supremo, cuatro fiscales jefe, dicen, opinan, que efectivamente no se firmó nada, no hubo ningún tipo de contrato y, por tanto, consideran que no se debe investigar porque está acreditado lo que yo estoy diciendo".

A su juicio, "ya no es la opinión de un político que, quizás en estos tiempos estamos con dudosa credibilidad, sino que así lo acreditan certificados oficiales y hasta el número de fiscales que acabo de decirles".

Sobre la oposición, el presidente murciano ha aludido a las ruedas de prensa que los partidos realizaron este lunes tras conocerse el auto del juez; "algunos casi en éxtasis porque en el fondo a la oposición no les interesa saber la verdad".

Algunos de la oposición, sobre todo el PSOE y Podemos en la Región de Murcia, "ven en esto una oportunidad política ruin, bajo mi punto de vista, pero al fin y al cabo una oportunidad política. A ellos no les interesa saber la verdad, ya que la verdad es sencillo demostrarla, como acabo de decir o como ve la propia Fiscalía Anticorrupción".

Preguntado cuántas imputaciones les realizaron cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, ha recordado que el PSOE, en distintos procedimientos (denuncias, demandas, querellas), "han sumado 17".

"En 16 ocasiones la justicia me ha dado la razón. La 17 es la que queda abierta y yo confío en la justicia y en que todo se aclare", ha defendido el presidente murciano, quien ha confesado que le interesa que "se sepa la verdad y pronto. A otros no porque la estrategia de otros es ganar con la pena de telediario".