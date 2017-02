El PSOE fijará en su ponencia para el Congreso que no negociará con la unidad de España, según Mario Jiménez

14/02/2017 - 12:27

El portavoz de la Gestora dice que las tesis que han ganado en Podemos son las que impidieron un acuerdo para sacar a Rajoy de Moncloa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE pondrá por escrito en la ponencia política que está elaborando el PSOE para su próximo Congreso que "bajo ningún concepto" someterá a pactos o a negociaciones "nada que tenga que ver con el alejamiento de sus principios fundamentales, con la ruptura de la unidad de España o de la soberanía nacional".

Así lo ha asegurado el portavoz de la Gestora del partido, Mario Jiménez, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press. "Eso quedará definido perfectamente por la ponencia, que será votada por la militancia, ha dicho.

Además ha dejado claro que, sea quien sea el próximo líder del partido, tendrá que actuar sobre ese proyecto político, porque será aprobado por el mismo Congreso que la nueva dirección y, por lo tanto, tendrán la misma legitimidad.

Jiménez se ha expresado así preguntado por la hipótesis de que el nuevo líder del PSOE sea Pedro Sánchez y éste opte por buscar un pacto con Podemos, puesto que él mismo dijo que los socialistas tendrán que pactar con los de Pablo Iglesias.

El portavoz de la Gestora no ha querido especular sobre si la victoria de Pablo Iglesias en el congreso de Podemos puede perjudicar a Pedro Sánchez, alegando que la vida de los partidos políticos es independiente.

No obstante, sí cree que la victoria de Iglesias supone "un giro hacia la radicalidad y hacia posiciones de extrema izquierda" que van a "volar los puentes" con la izquierda moderada y con las instituciones. Es más, ha remarcado que esas posiciones son las que la pasada primavera "impidieron que hubiera un cambio político sacando al PP".

"El refuerzo de esa orientación política hacia la radicalidad supone la imposibilidad de que den España haya un diálogo en términos de cambio político", ha señalado.

Juménez también cree que eso puede "expulsar a mucha gente" que miró hacia Podemos y que ahora puede volver al PSOE. En Podemos, ha opinado, cree que se ha impuesto "exclusivamente lo que piensan Pablo Iglesias y su círculo más cercano".

PRIMARÁ LA "TEORÍA EXTRAÑA" DE ANGUITA

Así, cree que lo que va a suceder a partir de ahora es la "teoría extraña" del ex coordinador federal de IU Julio Anguita según la cual "lo bueno para un partido de izquierda es que el otro partido de izquierda no acceda al poder".

Jiménez ha evitado desvelar si la presidenta andaluza, Susana Díaz, va a anunciar su candidatura a dirigir el PSOE el 4 de marzo, día en que los socialistas celebrarán un acto por el Día de Andalucía --el 28 de febrero--. Sobre si intentarán convencer al actual presidente de la gestora, Javier Fernández, de que lo haga, se ha limitado a decir que "son decisiones que tiene que tomar cada uno".

EL PP, "AL FINAL DE UN CICLO"

En cuanto al congreso del PP, celebrado este fin de semana, ha afirmado que echó en falta un "pronunciamiento muy claro y muy firme" que deje claro que este partido ha dejado atrás la etapa de la corrupción. También ha opinado que "el PP está al final de un ciclo que tiene que ver con Mariano Rajoy" y que carece de otro "proyecto de futuro".

Por otro lado, ha insistido en que el Gobierno no puede "buscar al PSOE" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, sí ha dicho que si "finalmente" el Ejecutivo va a llevar un proyecto al Congreso tiene que "ponerse a trabajar" para conseguir una mayoría. "Con el PSOE no va a contar, pero es su obligación", ha dicho.

El PSOE, ha dicho, sólo se plantearía apoyarlos si el Gobierno diera "la sorpresa del siglo" e hiciese unos presupuestos que recuperen la inversión productiva y en infraestructuras esenciales y recuperase los niveles de inversión en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. De ese modo, "el PP dejaría de ser el PP y el PSOE se plantearía apoyarlos".

Por último, ha valorado la encuesta de la Cadena Ser que vuelve a situar al PSOE como segundo partido más votado, por delante de Podemos, "positivamente" pero con "prudencia", especialmente porque se hace en un momento sin tensión electoral. "Tiene más un valor de tendencia", ha señalado, añadiendo que, a su juicio, los ciudadanos están valorando el trabajo del PSOE como "oposición útil".