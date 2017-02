PP del Senado defiende la presunción de inocencia de Pilar Barreiro y recuerda el archivo de casos anteriores

14/02/2017 - 13:08

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha defendido la presunción de inocencia para la senadora Pilar Barreiro, relacionada con el 'caso Púnica', y se ha mostrado confiado en que el asunto volverá a archivarse como le ha ocurrido a la parlamentaria, ha dicho, en más de una docena de casos anteriores.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Ella me ha dicho que es inocente, que no hay nada raro. No tengo por qué dudar de la inocencia de la senadora Barreiro. Creo que es la querella 13 o 14 y todas ellas han sido archivadas, ninguna ha desembocado en nada. Confío en que sea otra circunstancia similar a las anteriores", ha dicho el portavoz en declaraciones en el Senado.

José Manuel Barreiro, que ha expresado su respeto a la investigación judicial, ha pedido "prudencia" hasta que no se conozca a fondo el caso y ha subrayado que la situación de la senadora no va a variar mientras no se aclare su situación judicial.

"Para nada le afecta. Por utilizar la terminología anterior, no hay ni imputación ni nada. Un juez de Instrucción, dada la condición de senadora, envía una exposición razonada al Supremo, que tendrá que valorarlo", ha expuesto, para añadir que este tribunal podría concluir "que no hay nada y que no investiga".

El instructor del caso 'Púnica', el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dictó este lunes un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia.

En el caso de Pilar Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.