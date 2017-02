Cifuentes considera que una bicefalia en el PP podría generar "distorsiones" en el proyecto político en Madrid

14/02/2017 - 13:39

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este martes que ahora una bicefalia en el PP de Madrid podría generar "distorsiones" en el proyecto político en Madrid.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, donde ha anunciado su intención de presentar su candidatura a presidir el PP de Madrid de cara al Congreso que los populares madrileños celebrarán del 17 al 19 de marzo.

La popular ha considerado que en todos los partidos que una persona ostente estos dos cargos es "lo normal y lo habitual". "Una bicefalia podría generar distorsiones en el proyecto político que estamos llevando a cabo en la Comunidad de Madrid", ha señalado.

En su opinión, el "único problema" que, a su juicio, podría generar la acumulación de cargos es tener más trabajo, pero tiene la "inmensa suerte" de que le gusta su trabajo y eso "no es un problema" y si para ella no lo es, en su opinión, no debería serlo para los demás.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)