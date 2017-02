Cifuentes defiende su labor para "desatascar" el PP de Madrid tras la "deserción" de Aguirre

14/02/2017 - 13:49

La presidenta de la Comunidad y hasta ahora presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este martes la labor para "desatascar" el partido que ha llevado a cabo su equipo desde la "deserción" hace un año de la expresidenta Esperanza Aguirre.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la Getsora del PP de Madrid, en la que ha anunciado su candidatura a presidir el partido, Cristina Cifuentes ha afirmado que ella tomó las riendas del partido hace un año, cuando el PP de Madrid estaba "en una situación muy mala de dimisión, deserción, de la anterior presidenta", Esperanza Aguirre.

"No he estado durante un año haciendo precampaña, sino asumiendo la responsabilidad que tenía, que era presidir la Gestora y conseguir sacar al partido, desatascar, de la desmoralización, el vacío de poder y la parálisis en la que se encontraba como consecuencia de una situación que ustedes saben", ha explicado Cifuentes, quien ha remarcado que ella no pidió liderar esa Gestora, sino que se lo encomendó el PP.

La popular se puso al frente de la Gestora del PP de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre el 14 de febrero de 2016, domingo, después de conocerse varias informaciones que relacionaban al partido con corrupción.

El secretario general, Ignacio González, había dimitido tiempo antes pero la noticia se conoció tras la salida de Aguirre de la primera fila del PP madrileño.

