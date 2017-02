Cifuentes hará una campaña "sencilla" y pagada "a escote" entre su equipo

Madrid, 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que para su candidatura a presidir el PP de Madrid hará una campaña "sencilla, cercana, y sobre todo, que no cueste nada de dinero, pagada "a escote" entre su equipo y realizada en la calle y en las sedes del partido.

En la rueda de prensa posterior a su renuncia como presidenta de la gestora del partido en Madrid y a la presentación de su candidatura a presidirlo, Cifuentes ha asegurado que "no será una campaña de masas" y que por el contrario, habrá "actos pequeños, encuentros con los afiliados".

"Será una campaña sencilla, cercana, y sobre todo, que no cueste nada de dinero. Porque además no la va a costear el partido ni el grupo parlamentario y, por supuestísimo, no la va costear el Gobierno" regional.

Cifuentes ha dicho que será el equipo de la candidatura el que "pagará a escote, entre todos, aquellos gastos" necesarios, "una cosa sencilla, que es lo que esperan los militantes de nosotros".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "la mejor campaña se hace en la calle" y ha precisado que en el momento en que esta comience realizará visitas a las sedes del partido, "pateará" la Comunidad de Madrid y hablará en sedes y con la gente en la calle.