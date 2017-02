PP y Ciudadanos se reúnen el jueves para hablar de la limitación de mandatos

Madrid, 14 feb (EFE).- El PP y Ciudadanos mantendrán el próximo jueves una reunión para hablar de cómo van a cumplir uno de los compromisos a los que llegaron en su acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy, el de la limitación de mandatos a ocho años.

En el pacto de ambos partidos se estableció que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección, aunque el jefe del Ejecutivo ya ha dicho que está en contra de esa limitación y desde Ciudadanos, en cualquier caso, ya se advirtió de que la medida no afectaba a Rajoy.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado en su intervención ante su grupo parlamentario que iba a tener lugar dicha reunión, que según ha especificado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, será este jueves.

Hernando ha señalado que en la reunión se buscará "fijar una posición" de ambas formaciones sobre los "límites" de los mandatos, sin dar más detalle.

Ha añadido que, en su opinión, "todas las cuestiones que tienen que ver con restricciones de derechos, en este caso electorales, no se pueden aplicar con efectos retroactivos".

Además ha considerado que las reglas deberían ser iguales para todos, independientemente de la institución, y aunque no ha citado explícitamente a Rivera ha dicho que también hay quienes llevan "mucho tiempo presidiendo partidos".

La limitación de mandatos para el presidente del Gobierno es el compromiso número 96 de los 150 consensuados por PP y Ciudadanos en su pacto de investidura.

No obstante, en el PP siempre se ha dicho que no afecta a Rajoy y así lo admitió Ciudadanos a principios de este año, al considerar que no tiene efecto retroactivo.

Además, la limitación de mandatos ni siquiera fue discutida en el congreso nacional del PP, ya que aunque se habían presentado varias enmiendas reclamándola, fueron decayendo en los días previos al cónclave.

La última que quedaba viva, de los 'populares' valencianos, fue retirada la noche anterior al debate de los nuevos estatutos del PP.EFE