ERC lleva el independentismo catalán a la Comisión de Seguridad Nacional y el Gobierno lo desdeña por "surrealista"

Rufián cree que Moragas ejerce de "conde duque de Olivares" de Rajoy y que su actitud representa "lo peor de las cloacas del Estado"

El jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, ha calificado este martes de "gracioso" y "surrealista" que el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sacado a colación el problema del desafío independentista catalán durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la que se han presentado los informes que ha elaborado el Ejecutivo sobre esta cuestión correspondientes a 2015 y 2016.

En su turno de réplica a los portavoces parlamentarios, y después de que Rufián quisiera saber si el Gobierno considera al "proceso independentista catalán una amenaza para la seguridad nacional del Estado", Moragas ha desdeñado la pregunta porque ha señalado que este asunto "no tiene nada que ver" con la comisión que se estaba celebrando ni con los informes presentados.

Durante su intervención en el turno de portavoces, el ponente de ERC ha enunciado una serie de preguntas dirigidas a Moragas sobre actuaciones del Estado en relación con el desafío independentista, pero también sobre informaciones publicadas acerca del uso que se ha dado a determinados gastos reservados.

Así, Rufián ha empezando preguntando si el Gobierno "considera al proceso independentista catalán una amenaza para la seguridad nacional del Estado" y si "se han inventado o intentado inventar pruebas contra políticos independentistas catalanes".

También ha querido saber si "se espía, persigue o controla a cargos públicos en Cataluña" y, si es así, "cuál es la partida económica que se utiliza para ello". En este sentido, también ha preguntado "quién puso el micrófono en el despacho" del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es conocedor del dinero destinado a gastos reservados".

"QUIÉN PAGA LA OPERACIÓN CATALUÑA"

Asimismo, el portavoz de ERC ha preguntado a Moragas "qué sabe de la 'operación Cataluña'", si él la creó, si Rajoy lo sabía, "quién paga la fiesta" y si esta será la "campaña" del Gobierno "por el 'no' en el referéndum independentista".

Por otro lado, Rufián ha aprovechado para preguntar también si "se ha utilizado dinero público para pagar algún rato de asueto y 'relax' a alguna autoridad del Estado, en un ambiente de campechanía" y si "se ha utilizado dinero público para pagar la discreción de alguna persona presente en esos ratos de asueto", en referencia a informaciones publicadas sobre el presunto pago procedente de los fondos reservados que hizo el antiguo CESID.

En opinión del diputado republicano, las respuestas a todas estas preguntas podrían llevar a desvelar que "la principal amenaza para la seguridad del Estado no está en sus calles, sino en sus despachos".

Sin embargo, Moragas no ha contestado a ninguna de las preguntas que ha hecho Rufián porque, aunque ha dicho que la lista de cuestiones puede ser "muy loable", considera que "no tienen nada que ver con la seguridad nacional". "No voy a entrar a contestar. No tiene nada que ver... no es objeto de tratamiento de esta comisión", ha apuntado.

"AUTOMATISMO SIN CONTROL"

Es más, ha afirmado que la lista de preguntas que ha hecho Rufián "forma parte de un ejercicio surrealista", entendiendo el surrealismo como "el automatismo sin control". "Incluso me ha parecido hasta gracioso. No le voy a contestar porque no tiene ningún sentido", ha añadido.

Ante esta respuesta de Moragas, Rufián ha afirmado después, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, que el jefe de gabinete de Rajoy "ha hecho de lo que es, de conde duque de Olivares", y que su actitud representa "lo peor de las cloacas del Estado" y del PP.

"Lo que es surrealista es que un representante y una persona que manda tanto en el Estado español y que hoy es tan protagonista en los medios diga que estas preguntas son pantochadas o que es surrealista preguntarlo. Forma parte de la soberbia, de esta soberbia más reaccionaria", ha remarcado.